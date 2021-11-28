Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (28 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum’un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Burdur ve Isparta için sarı, Antalya için turuncu uyarıda bulundu.

28 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı





