Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı (28 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum’un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Burdur ve Isparta için sarı, Antalya için turuncu uyarıda bulundu.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
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