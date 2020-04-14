KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu doğal yöntemlerle dudaklarını kalınlaştırdı! İşte o sır gibi karışımlar!

Bu doğal yöntemlerle dudaklarını kalınlaştırdı! İşte o sır gibi karışımlar!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok fiziksel özellik gibi dudaklar da genetik faktörler sebebiyle herkeste aynı yapıda olmayabilir. Bazı kadınların dudakları kendiliğinden dolgun olurken bazılarının sadece altı ya da üstü veya tamamı ince olur. Eğer ince dudaklara sahipseniz bu durumdan çok memnun olmayabilirsiniz. Peki doğal yollar ile dudak dolgunlaştırmak mümkün mü?

Bu doğal yöntemlerle dudaklarını kalınlaştırdı! İşte o sır gibi karışımlar!

Dolgun dudaklar görünüşünüzü tamamıyla değiştirebilecek etkiye sahiptir. Bu yüzden her kadın güzel dudaklara sahip olmak ister. Dudaklarınızın ince olduğunu düşünüyorsanız bıçak altına yatmadan da istediğiniz dudaklara sahip olabilirsiniz. Evde yapacağınız mucizevi karışımlarla etkili sonuçlar almak mümkün. Sizin için hazırladığımız sihirli dokunuşlarla dolgun dudaklarınızın keyfini çıkarın!

DOĞAL YOLLAR İLE DUDAK DOLGUNLAŞTIRMAK

Son yılların en çok dikkat çeken trendi dolgun dudaklar, her kadının hayallerini süsler. İnce olan dudaklarına çare bulmak isteyen pek çok kadın cerrahi müdahaleler ile canlı ve dolgun dudaklara sahip olur. Sağlık yönünden riskli olan operasyonlar, aynı zamanda oldukça yüksek ücretlere denk gelir. Oysaki evde tamamen doğal yöntemlerle hayalinizdeki dudaklara sahip olabilirsiniz. İşte dudaklarınızı daha dolgun hale getirmenize yardımcı olacak etkili ipuçları:

2 AŞAMALI DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA TARİFİ

1. BAL MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kadar yoğurt
1 tatlı kaşığı kadar bal
1/2 Salatalık
Uygulanışı:

Salatalığı rendeleyerek diğer malzemelerle karıştırın.
Elde ettiğiniz karışım 20 dakika kadar bekletin.
Dudaklarınıza masaj yapar gibi karışımı parmak uçlarınızla sürün.
10 dakika bekleyin.
Ilık suyla durulayın.
Haftada 1-2 kez tekrar edin.

1

2. TARÇIN MASKESİ

Malzemeler:

1 çay kaşığı kadar tarçın
1 tatlı kaşığı kadar vazelin
Diş fırçası
Uygulanışı:

Toz halindeki tarçını ve vazelini karıştırın.
Dudaklarınızı nemlendiriciyle veya vazelinle nemlendirin.
Macun kıvamını alan karışımı diş fırçası ile dudaklarınıza sürün.
30-40 saniye kadar dudaklarınıza masaj yapın.
10 dakika bekleyin.
Haftada 1-2 kez tekrar edin.

4

EGZERSİZLERLE DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA

Dudaklarınıza doğal maskeler yaparak, onları dolgunlaştırmak için en önemli adımı atmış oldunuz. Şimdi sıra egzersizlerle kalıcı sonuçlar almaya geldi. Birkaç basit egzersiz ile dudaklarınıza hacim kazandırabilirsiniz.

1. ÖPÜCÜK EGZERSİZİ

İki parmağınızı üst dudağınızın üzerine koyun.
Dudaklarınızı olabildiğince öne çıkararak öpücük atın.
Ardından üfleyerek gülümseyin.
Her gün 10 kez tekrarlayın.

2. GÜLÜMSEME EGZERSİZİ

Ağzınızı kapalı tutarak gülümseyin.
10 saniye kadar bekleyin.
Dudaklarınızı normal haline getirin.
Her gün 10 kez tekrarlayın.

3. DUDAK UZATMA EGZERSİZİ

Dudaklarınızı 'O' harfi çıkarıyormuş gibi açın.
Dudaklarınızı öne doğru uzatın.
20 saniye bekleyin.
Her gün 10 kez tekrarlayın.

DUDAKLARI DOLGUN GÖSTEREN YÖNTEMLER

Gün içinde dudaklarınızı bir balm ile sürekli nemlendirin.
Rujunuzdan bir ton daha koyu dudak kalemi kullanarak dudak çevrenizi belirginleştirin.
Etkiyi artırmak için rujun üzerine pudra uygulayıp tekrar tekrar ruj sürün.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...
Miyop ve hipermetrop neden olur?Miyop ve hipermetrop neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dudak dolgunlaştıran karışımlar, doğal yollarla dudak dolgunlaştırmak,

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım

Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım

Sert cinsellik cezbedici olabilir ama etkileyen detay aslında...

Sert cinsellik cezbedici olabilir ama etkileyen detay aslında...

Erkekler kadınlarda en çok bunlara dikkat ediyor!

Erkekler kadınlarda en çok bunlara dikkat ediyor!

İlişkinizin sağlıklı şekilde devam etmesi için bunları asla yapmayın!

İlişkinizin sağlıklı şekilde devam etmesi için bunları asla yapmayın!

Bir derdi daha bitiriyoruz! Eskisinden çok daha iyi olsun istiyorsanız...

Bir derdi daha bitiriyoruz! Eskisinden çok daha iyi olsun istiyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vazelinin bu faydasına 'yok artık' diyeceksiniz

Vazelinin bu faydasına 'yok artık' diyeceksiniz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

Cilt bakımında bu hatalardan kaçının

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En dar zamanlarda çabucak yapılabilecek birbirinden güzel saç örgü modelleri...

En dar zamanlarda çabucak yapılabilecek birbirinden güzel saç örgü modelleri...

30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...

30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...

Bu doğal ürünlerle cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulacaksınız! Avokado...

Bu doğal ürünlerle cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulacaksınız! Avokado...

Kadınları daha genç gösteren saç işlemleri... Bu işlemler ile 10 yaş genç görünün!

Kadınları daha genç gösteren saç işlemleri... Bu işlemler ile 10 yaş genç görünün!

Evde hazırlayacağınız doğal tariflerle selülitten kurtulun! Elma sirkesi...

Bikini giymeye çok az kaldı! Peki nasıl kurtulacaksınız?

Cilt bakımında aspirinin öyle faydaları var ki! Şaşıracaksınız....

Aspirini ezin ve limon suyuyla karıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.