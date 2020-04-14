Bu doğal yöntemlerle dudaklarını kalınlaştırdı! İşte o sır gibi karışımlar!

Dolgun dudaklar görünüşünüzü tamamıyla değiştirebilecek etkiye sahiptir. Bu yüzden her kadın güzel dudaklara sahip olmak ister. Dudaklarınızın ince olduğunu düşünüyorsanız bıçak altına yatmadan da istediğiniz dudaklara sahip olabilirsiniz. Evde yapacağınız mucizevi karışımlarla etkili sonuçlar almak mümkün. Sizin için hazırladığımız sihirli dokunuşlarla dolgun dudaklarınızın keyfini çıkarın!
Son yılların en çok dikkat çeken trendi dolgun dudaklar, her kadının hayallerini süsler. İnce olan dudaklarına çare bulmak isteyen pek çok kadın cerrahi müdahaleler ile canlı ve dolgun dudaklara sahip olur. Sağlık yönünden riskli olan operasyonlar, aynı zamanda oldukça yüksek ücretlere denk gelir. Oysaki evde tamamen doğal yöntemlerle hayalinizdeki dudaklara sahip olabilirsiniz. İşte dudaklarınızı daha dolgun hale getirmenize yardımcı olacak etkili ipuçları:
1. BAL MASKESİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı kadar yoğurt
1 tatlı kaşığı kadar bal
1/2 Salatalık
Uygulanışı:
Salatalığı rendeleyerek diğer malzemelerle karıştırın.
Elde ettiğiniz karışım 20 dakika kadar bekletin.
Dudaklarınıza masaj yapar gibi karışımı parmak uçlarınızla sürün.
10 dakika bekleyin.
Ilık suyla durulayın.
Haftada 1-2 kez tekrar edin.
2. TARÇIN MASKESİ
Malzemeler:
1 çay kaşığı kadar tarçın
1 tatlı kaşığı kadar vazelin
Diş fırçası
Uygulanışı:
Toz halindeki tarçını ve vazelini karıştırın.
Dudaklarınızı nemlendiriciyle veya vazelinle nemlendirin.
Macun kıvamını alan karışımı diş fırçası ile dudaklarınıza sürün.
30-40 saniye kadar dudaklarınıza masaj yapın.
10 dakika bekleyin.
Haftada 1-2 kez tekrar edin.
Dudaklarınıza doğal maskeler yaparak, onları dolgunlaştırmak için en önemli adımı atmış oldunuz. Şimdi sıra egzersizlerle kalıcı sonuçlar almaya geldi. Birkaç basit egzersiz ile dudaklarınıza hacim kazandırabilirsiniz.
1. ÖPÜCÜK EGZERSİZİ
İki parmağınızı üst dudağınızın üzerine koyun.
Dudaklarınızı olabildiğince öne çıkararak öpücük atın.
Ardından üfleyerek gülümseyin.
Her gün 10 kez tekrarlayın.
2. GÜLÜMSEME EGZERSİZİ
Ağzınızı kapalı tutarak gülümseyin.
10 saniye kadar bekleyin.
Dudaklarınızı normal haline getirin.
Her gün 10 kez tekrarlayın.
3. DUDAK UZATMA EGZERSİZİ
Dudaklarınızı 'O' harfi çıkarıyormuş gibi açın.
Dudaklarınızı öne doğru uzatın.
20 saniye bekleyin.
Her gün 10 kez tekrarlayın.
Gün içinde dudaklarınızı bir balm ile sürekli nemlendirin.
Rujunuzdan bir ton daha koyu dudak kalemi kullanarak dudak çevrenizi belirginleştirin.
Etkiyi artırmak için rujun üzerine pudra uygulayıp tekrar tekrar ruj sürün.
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