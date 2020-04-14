Bu doğal yöntemlerle dudaklarını kalınlaştırdı! İşte o sır gibi karışımlar!

Dolgun dudaklar görünüşünüzü tamamıyla değiştirebilecek etkiye sahiptir. Bu yüzden her kadın güzel dudaklara sahip olmak ister. Dudaklarınızın ince olduğunu düşünüyorsanız bıçak altına yatmadan da istediğiniz dudaklara sahip olabilirsiniz. Evde yapacağınız mucizevi karışımlarla etkili sonuçlar almak mümkün. Sizin için hazırladığımız sihirli dokunuşlarla dolgun dudaklarınızın keyfini çıkarın!

DOĞAL YOLLAR İLE DUDAK DOLGUNLAŞTIRMAK

Son yılların en çok dikkat çeken trendi dolgun dudaklar, her kadının hayallerini süsler. İnce olan dudaklarına çare bulmak isteyen pek çok kadın cerrahi müdahaleler ile canlı ve dolgun dudaklara sahip olur. Sağlık yönünden riskli olan operasyonlar, aynı zamanda oldukça yüksek ücretlere denk gelir. Oysaki evde tamamen doğal yöntemlerle hayalinizdeki dudaklara sahip olabilirsiniz. İşte dudaklarınızı daha dolgun hale getirmenize yardımcı olacak etkili ipuçları:

2 AŞAMALI DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA TARİFİ

1. BAL MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kadar yoğurt

1 tatlı kaşığı kadar bal

1/2 Salatalık

Uygulanışı:

Salatalığı rendeleyerek diğer malzemelerle karıştırın.

Elde ettiğiniz karışım 20 dakika kadar bekletin.

Dudaklarınıza masaj yapar gibi karışımı parmak uçlarınızla sürün.

10 dakika bekleyin.

Ilık suyla durulayın.

Haftada 1-2 kez tekrar edin.