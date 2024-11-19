Bu evlilik teklifi sosyal medyayı ikiye böldü! Destekleyen de vardı eleştiren de: "Hepimizi utandırmayın"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen bir evlilik teklifi görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir kadın gözlerini bağladığı sevgilisini yavaşça limana doğru getirdi. Sessiz bir yere vardıklarında, adamın göz bağını çıkarttı ve kadın tek dizinin üzerine çökerek ona evlenme teklif etti. Adam teklifi kabul etti ve sevgilisinin alnından öptü. Görüntüler genç kadın tarafından "Evet dedi" notuyla paylaşıldı.

Evlenme teklifinin edildiği görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı insanlar, bir kadının bir erkeğe evlenme teklif etmesini doğru bulmadığını dile getirirken; bazıları da bu durumu kabullendi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızım! Kalk da hepimizi utandırmayı bırak" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir adam için diz çökmektense, Sidney Limanı'nda bir köpek balığıyla güreşmeyi tercih ederim" yorumunda bulundu.