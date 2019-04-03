Bu fotoğraf çekimi ne nişan için, ne de düğün! Bu da boşanma çekimi

47 yaşındaki Marie Lollis, 'boşandıktan sonra da kadınların güçlü olduğunu vurgulamak istedim'' diyerek fotoğraf çekimi yaptı.

Lollis, ''Hayatımındaki bir bölümü kapatmanın mutluluğunu fotoğraf çekimiyle belgelemek istedim. Biz kadınların ne durumda olursa olsun güçlü olduklarını göstermek istedim'' diye konuşuyor.

Boşanma evrakları, sonunda boşandı bay bay yazan şarap kadehiyle poz veren kadın, eşiyle poz verdiği düğün fotoğraflarının çerçevesini kırdığı anları da ölümsüzleştirmek istemiş.

Kocası Quinton Eaton'dan boşanan Marie'nin fotoğraflarını ise kardeşi çekti. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Marie'nin fotoğrafları 60 binden fazla beğeni, 10 bin paylaşım aldı.

Marie, çok sayıda kadının kendisine ulaştığını ve fotoğraflarını gördükten sonra kötü ilişkilerini geride bırakmak için ilham aldıklarını söyledi.





