Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 2019’un en çok beklenen yapımlarından biri olan Anthem raflardaki yerini almıştı. Bu hafta ise daha sade bir liste bizleri bekliyor.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda hayli kalabalık bir içerikle karşılaşıyoruz. Fakat bu içeriğin çok büyük bir bölümü indie tarzı oyunlardan oluşmakta. AAA kalitesinde sınıflandırabileceğimiz tek isim ise Dirt Rally 2.0 diyebiliriz.
İşte bu hafta çıkacak oyunlar
26 Şubat Salı
Dirt Rally 2.0 (PS4, Xbox One, PC)
The Lego Movie 2 (PS4, Switch, Xbox One)
Trials Rising (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Stellaris: Console Edition (PS4, Xbox One)
RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore (PS4, Switch, PC)
8-Bit Invaders! (PS4, Xbox One)
Fate/Grand Order VR feat. Mash Kyrielight (PS4)
Death Coming (PS4)
Honor and Duty: D-Day (PS4)
Rad Rodgers: World One (Switch)
Skyhill (Switch)
27 Şubat Çarşamba
Deponia Doomsday (PS4)
WARTILE (PS4)
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (Xbox One)
Tech Support: Error Unknown (PC)
28 Şubat Perşembe
Fimbul (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Deltarune: Chapter 1 (PS4, Switch)
Battlloon (Switch, PC)
Ape Out (Switch, PC)
Blast Zone! Tournament (PS4)
Space War Arena (Switch)
Crash Dummy (Switch)
Anodyne (Switch)
1 Mart Cuma
Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One, PC)
ToeJam & Earl: Back in the Groove (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Awesome Pea (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)
Treasure Stack (Xbox One, Switch, PC)
Creepy Road (Xbox One, Switch, PC)
The Arcslinger (PS4)
Doom & Destiny (PS4)
Verti-Go Home! (PS4)
Crash Dummy (PS4)
Swords & Soldiers II: Shawarmageddon (Switch)
Dawn of Man (PC)
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