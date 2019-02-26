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Bu hafta çıkacak oyunlar

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TEKNOLOJİ  | 26.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta 3 hit yapımın raflardaki yerini almasının ardından bu hafta çıkacak oyunlar listesinde yine yoğun bir kalabalık bizleri bekliyor. İşte detaylar.

Bu hafta çıkacak oyunlar

Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 2019’un en çok beklenen yapımlarından biri olan Anthem raflardaki yerini almıştı. Bu hafta ise daha sade bir liste bizleri bekliyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda hayli kalabalık bir içerikle karşılaşıyoruz. Fakat bu içeriğin çok büyük bir bölümü indie tarzı oyunlardan oluşmakta. AAA kalitesinde sınıflandırabileceğimiz tek isim ise Dirt Rally 2.0 diyebiliriz.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar

26 Şubat Salı

Dirt Rally 2.0 (PS4, Xbox One, PC)
The Lego Movie 2 (PS4, Switch, Xbox One)
Trials Rising (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Stellaris: Console Edition (PS4, Xbox One)
RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore (PS4, Switch, PC)
8-Bit Invaders! (PS4, Xbox One)
Fate/Grand Order VR feat. Mash Kyrielight (PS4)
Death Coming (PS4)
Honor and Duty: D-Day (PS4)
Rad Rodgers: World One (Switch)
Skyhill (Switch)

27 Şubat Çarşamba

Deponia Doomsday (PS4)
WARTILE (PS4)
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (Xbox One)
Tech Support: Error Unknown (PC)

28 Şubat Perşembe

Fimbul (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Deltarune: Chapter 1 (PS4, Switch)
Battlloon (Switch, PC)
Ape Out (Switch, PC)
Blast Zone! Tournament (PS4)
Space War Arena (Switch)
Crash Dummy (Switch)
Anodyne (Switch)

1 Mart Cuma

Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One, PC)
ToeJam & Earl: Back in the Groove (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Awesome Pea (PS4, PS Vita, Xbox One, Switch, PC)
Treasure Stack (Xbox One, Switch, PC)
Creepy Road (Xbox One, Switch, PC)
The Arcslinger (PS4)
Doom & Destiny (PS4)
Verti-Go Home! (PS4)
Crash Dummy (PS4)
Swords & Soldiers II: Shawarmageddon (Switch)
Dawn of Man (PC)

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