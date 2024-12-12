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  4. Ortaokulda akılalmaz görüntüler! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisini sınıf ortasında dövdü... Yakasından tutarak diğer köşeye fırlattı

Ortaokulda akılalmaz görüntüler! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisini sınıf ortasında dövdü... Yakasından tutarak diğer köşeye fırlattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 14:35
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia bölgesindeki bir ortaokul öğretmeni ve 11 yaşındaki öğrenci arasında sınıfta kavga çıktı. Öğretmenin annesine küfür ettiğini iddia eden öğrenci ona saldırdı. 11 yaşındaki öğrencinin yakasından tutan öğretmen onu diğer öğrencilerin gözü önünde diğer köşeye fırlattı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Ortaokulda akılalmaz görüntüler! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisini sınıf ortasında dövdü... Yakasından tutarak diğer köşeye fırlattı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia bölgesinde ismi sadece TJ olarak açıklanan 11 yaşındaki bir öğrenci, sınıf öğretmeni BeTreylin ile kavga etti. WTOC'ye göre, TJ adlı bir öğrenci, annesi hakkında konuşmasını engellemek için sırasından kalkarak sınıfın önünde duran öğretmeni BeTreylin Elder'a yaklaştı. Elder'a "Annem hakkında konuşmayı bırak" diyen öğrenci öğretmeninin müdahalesiyle karşılaştı.

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Elder kendisine doğru hamle yapan öğrencisinin yakasından tutarak sınıfın diğer köşesine doğru fırlattı. TJ yerden kalkmaya çalışırken Elder tam tepesinde duruyordu. Okul yetkilileri Elder'ı sınıftan alıp öğrencilerden uzak farklı bir yere yerleştirdiler.

ACİL SERVİSE KALDIRILDI

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Yerel basında yer alan haberlere göre, TJ beyin sarsıntısı geçirdi ve vücudunda çok sayıda morluk oluştu. 11 yaşındaki öğrencinin acil servise kaldırıldığı belirtildi. Elder ise okul yönetiminden istifasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amerika kavga öğrenci
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