Bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı

Genel itibariyle beklenen AAA kalitesindeki yapımların Eylül ayında çıkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki 2 aylık süreçte bizi heyecanlandıracak bir oyunun çıkmayacağını söyleyebiliriz.
2 Temmuz Salı
Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PlayStation 4, PC)
Asdivine Dios (PlayStation 4, PS Vita)
Paradox Soul (PlayStation 4, PS Vita)
Dream Daddy: Dadrector’s Cut (Nintendo Switch)
Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered (Nintendo Switch)
3 Temmuz Çarşamba
OVIVO (PlayStation 4, Xbox One)
Illusion of L'Phalcia (Xbox One, PC)
4 Temmuz Perşembe
Stranger Things 3: The Game (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)
Clannad (Nintendo Switch)
Asdivine Dios (Nintendo Switch)
What Remains of Edith Finch (Nintendo Switch)
5 Temmuz Cuma
Sea of Solitude (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Attack on Titan 2: Final Battle (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)
They Are Billions (Xbox One)
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