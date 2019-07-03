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Bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı

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TEKNOLOJİ  | 03.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Oyun sektörü şu aralar durgun günler geçiriyor. Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere yaz aylarında öyle sağlam oyunlar çıkmaz. Çıkarsa da bu oyunların sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmez.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı

Genel itibariyle beklenen AAA kalitesindeki yapımların Eylül ayında çıkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki 2 aylık süreçte bizi heyecanlandıracak bir oyunun çıkmayacağını söyleyebiliriz.

2 Temmuz Salı

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PlayStation 4, PC)
Asdivine Dios (PlayStation 4, PS Vita)
Paradox Soul (PlayStation 4, PS Vita)
Dream Daddy: Dadrector’s Cut (Nintendo Switch)
Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered (Nintendo Switch)

3 Temmuz Çarşamba

OVIVO (PlayStation 4, Xbox One)
Illusion of L'Phalcia (Xbox One, PC)

4 Temmuz Perşembe

Stranger Things 3: The Game (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)
Clannad (Nintendo Switch)
Asdivine Dios (Nintendo Switch)
What Remains of Edith Finch (Nintendo Switch)

5 Temmuz Cuma

Sea of Solitude (PlayStation 4, Xbox One, PC)
Attack on Titan 2: Final Battle (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)
They Are Billions (Xbox One)

İndirime giren Xbox One oyunları – 2 Temmuz haftası

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Anahtar Kelimeler:
Final Fantasy XIV: Shadowbringers Asdivine Dios

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