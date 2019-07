Bu hafta çıkacak oyunlar listesi netlik kazandı

Genel itibariyle beklenen AAA kalitesindeki yapımların Eylül ayında çıkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki 2 aylık süreçte bizi heyecanlandıracak bir oyunun çıkmayacağını söyleyebiliriz.

2 Temmuz Salı



Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PlayStation 4, PC)

Asdivine Dios (PlayStation 4, PS Vita)

Paradox Soul (PlayStation 4, PS Vita)

Dream Daddy: Dadrector’s Cut (Nintendo Switch)

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered (Nintendo Switch)

3 Temmuz Çarşamba



OVIVO (PlayStation 4, Xbox One)

Illusion of L'Phalcia (Xbox One, PC)

4 Temmuz Perşembe



Stranger Things 3: The Game (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Clannad (Nintendo Switch)

Asdivine Dios (Nintendo Switch)

What Remains of Edith Finch (Nintendo Switch)

5 Temmuz Cuma



Sea of Solitude (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Attack on Titan 2: Final Battle (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

They Are Billions (Xbox One)

