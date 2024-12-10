Yıllık kazancının 43 milyon dolar (1.498.442.500 TL) olduğunu söylemişti! Sosyal medya fenomeninden kadınlara çağrı: "İşinizden ayrılmayın"

MYNET|DIŞ HABERLER Henüz sadece 20 yaşında olan ABD'li sosyal medya fenomeni Sophie Rain, bir başka sosyal medya fenomeni Camilla Araujo ile birlikte paylaştığı TikTok videosunda kazancını açıkladı. Kazançlarının sosyal medyada hızla yayılması üzerine Rain, sosyal medyasını takip edenlere bir açıklama yaptı. Kendisini takip edenlerin sosyal medya işine girmeden önce düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Fenomen isim X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımında kadınlara seslenerek, "Kızların, 'Eğer Sophie Rain bunu yapıyorsa ben de yapmalıyım' diye düşünmesini istemiyorum. Bu kariyer 7/24 güneş ve gökkuşağı gibi parlayan bir şey değil ve eğer büyük bir başarı elde edemezseniz buna değmez. Bunu yapan herkese başarılar dilerim ama lütfen bu uğurda işinizi bırakmayın." ifadelerini kullandı.