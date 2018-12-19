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Bu hastalık dünyada yalnızca 30 kişide görülüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

Dünyada yalnızca 30 kişide saptanan beare stevenson sendromu 4 yaşındaki Porter Stanley'i de bu hastalıkla savaşanlar arasına aldı. 4 yaşındaki çocuk ilk kez yaşıtlarının olduğu bir gruba dahil oldu. Porter okul öncesi eğitim için gittiği kreşte yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

Bir yürüteç yardımıyla yürüyebilen, nefes alması için boğazında bir trakeotomi deliği bulunan Porter, malesefki konuşma yetisine de sahip değil. Diğerleriyle iletişim kurmak istediğinde bilgisayar tabletinden resimlere dokunarak kendini anlatabilen Porter, diğer çocuklar ve veliler tarafından sevgiyle karşılandı.

Ne konuşabiliyor, ne yürüyebiliyor

Tıp dünyasında oldukça nadir görünen ve dünyada sadece 30 kişide saptanan Beare-Stevenson sendromu hastalığı bulunan 4 yaşındaki Porter Stanley, okul öncesi eğitiminde yeni arkadaşlarıyla buluştu.
Porter Stanley, bir yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor, boğazında nefes almasına yardımcı olan bir trakeotomi deliği bulunuyor.
Stanley konuşamıyor ve iletişimini bir bilgisayar tabletindeki resimlere dokunarak kurabiliyor.
4 yaşındaki Porter Stanley, kreşteki diğer çocuk ve veliler tarafından da sevgiyle karşılandı.
Kafatasındaki bazı kemiklerin erken füzyonu sonucu ortaya çıkan bu hastalık, kafatasının olağandan büyük olmasına ve ciltte kırışıklıklara neden oluyor.
Doğumunun ardından doktorların sadece iki ay yaşayabileceğini öngördüğü ancak iki yıllık süre içinde geçirdiği 10 ameliyat sonrası zor bir süreç yaşasa da durumu iyiye giden Porter Stanley'nin en büyük yardımcısı annesi Corine Stanley.
Kanada'nın Edmonton kentinin kuzeybatısındaki küçük bir kasaba olan Onoway'da yaşayan aile, küçük Porter için tüm olanaklarını seferber etmiş durumda.
Annesi Corine Stanley, Porter'a gözü gibi bakıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Porter Stanley beare-stevenson sendromu

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