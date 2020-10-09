Bu hatayı herkes yapıyor: Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!

Bakteri ve mikropların en çok yer aldığı alanlardan biri banyolardır. Bu yüzden banyo temizliği yaparken çok dikkatli ve titiz davranmalıyız. Yoksa fark etmeden mikropları evin içinde oradan oraya daha fazla yayılmasına neden oluruz. Banyo temizliğinde dikkat etmeniz gereken yerleri ve püf noktaları sizler için derledik. Bu ipuçlarından sonra banyonuz pırıl pırıl olacak.

AYNA

Aynalarda iz olmaması ve su lekelerinin temizlenmesi için mikrofiber bir bez yardımıyla silinmelidir. Silinirken yukarı aşağı hareketlerdense S şeklinde hareketlerle silinebilir.

DUŞ PERDESİ YA DA DUŞAKABİN

Islak kalan yüzeylerde bakteri oluşumu kaçınılmazdır. Duş perdeniz varsa, her banyoda onun da temizlendiğini zannetmeyin. Aksine her banyoda ıslanarak bakteri ve mantar gelişimine açık hale geliyor. Duş perdenizi belirli aralıklarla yıkamayı unutmayın. Deterjanlı bir süngerle de silerek temizliğini sağlayabilirsiniz.

Duşakabinin özellikle kenar kısımlarında su biriktiği için küf oluşumu gözlenebilir. Bu nedenle duş perdesinde olduğu gibi duşakabinin de tamamının zeminle birlikte temizlenmesi gerekiyor.