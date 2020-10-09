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Bu hatayı herkes yapıyor: Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mikropların en çok biriktiği yer banyolardır. Nem, buhar, ıslak zemin gibi faktörler mikroplar için harika ortamdır. Banyo temizliğinde öyle yerleri es geçiyoruz ki temizlik yaparken farkında olmadan mikropların daha çok yayılmasını sağlıyoruz. Banyo temizliğinin püf noktaları...

Bu hatayı herkes yapıyor: Temizlik yapayım derken mikropları yaymayın!

Bakteri ve mikropların en çok yer aldığı alanlardan biri banyolardır. Bu yüzden banyo temizliği yaparken çok dikkatli ve titiz davranmalıyız. Yoksa fark etmeden mikropları evin içinde oradan oraya daha fazla yayılmasına neden oluruz. Banyo temizliğinde dikkat etmeniz gereken yerleri ve püf noktaları sizler için derledik. Bu ipuçlarından sonra banyonuz pırıl pırıl olacak.

AYNA

Aynalarda iz olmaması ve su lekelerinin temizlenmesi için mikrofiber bir bez yardımıyla silinmelidir. Silinirken yukarı aşağı hareketlerdense S şeklinde hareketlerle silinebilir.

DUŞ PERDESİ YA DA DUŞAKABİN

Islak kalan yüzeylerde bakteri oluşumu kaçınılmazdır. Duş perdeniz varsa, her banyoda onun da temizlendiğini zannetmeyin. Aksine her banyoda ıslanarak bakteri ve mantar gelişimine açık hale geliyor. Duş perdenizi belirli aralıklarla yıkamayı unutmayın. Deterjanlı bir süngerle de silerek temizliğini sağlayabilirsiniz.

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Duşakabinin özellikle kenar kısımlarında su biriktiği için küf oluşumu gözlenebilir. Bu nedenle duş perdesinde olduğu gibi duşakabinin de tamamının zeminle birlikte temizlenmesi gerekiyor.

HAVLU

Havlular ıslak kaldığı zaman koku ve bakteri oluşumuna neden olur. Bu nedenle fazla su çektiklerinde açık bir alanda kurutulmalıdırlar. Aynı zamanda sık sık, bakteri üremesine izin vermeden değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmediğinde vücuda ya da yüze sürüldüğünde sivilce ya da enfeksiyon oluşumuna neden olur.

DİŞ FIRÇALIK

Diş fırçasını ağız temizliğinde kullanırken bir taraftan da bakterilerle daha fazla kirletmemek önemli. Diş fırçasını yerleştirdiğiniz fırçalık fırçadan akan suyla devamlı ıslak kalarak bakteri ve küflere çoğalmaları için uygun ortamı sunar. Fırçalıktan yayılan küf sporları ve bakteriler sağlığınızı tehdit eder. Bu nedenle fırçalığı belirli aralıklarla bir sünger yardımıyla temizlemelisiniz. Bulaşık makinesine koyarak da temizliği sağlanabilir. Ayrıca fırçalığı klozete yakın konumlandırmamak ve kapalı bir dolabın içerisinde tutmak da hem fırça hem de fırçalığınızı bakterilerden koruyacaktır.

KAPI KOLLARI

Banyo kapısının içeriye bakan kısmındaki kapı kolları bir diğer bakteri yuvasıdır. Ellerinizi temizleyip kapı koluna dokunduğunuzda tekrar bakterileri ellerinize bulaştırmamak için düzenli aralıklarla kapı kollarını temizleyin.

ELEKTRİK ANAHTARLARI

Kapı kolları gibi elektrik anahtarları da gözden kaçırılan yerlerden biridir. Kapı kollarını temizlediğiniz sıklıkta elektrik anahtarlarını da temizlemeye özen gösterin.

TUVALET FIRÇASI

Tuvalet fırçası evin en kirli ve bakteri yuvası yeri olabilir. Kullandıktan sonra temizlenmesi için bulunduğu kaba çamaşır suyu gibi bir dezenfektan koyabilirsiniz. Belirli aralıklarla kabın içindeki dezenfektanı da yenileyebilir ve fırçanızı daha detaylı bir temizlikten geçirebilirsiniz.

KLOZET ARKASI

Klozet arkası da ihmal edilen yerlerdendir. Bir fırça yardımıyla çamaşır suyu ile temizleyebilir hijyeni sağlayabilirsiniz.

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