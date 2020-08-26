Duşakabin temizliğinde hayat kurtaran pratik öneriler

Duşakabin temizliğinde genellikle inatçı kireç, su ve sabun lekeleri ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Öncelikle sert bir temizlik bezi, sünger ve diş fırçası hazırlayın. Krem kireç çözücüler inatçı lekelere karşı oldukça etkilidir. Süngerin üzerine kireç sökücü deterjanı yayın ve duşakabin yüzeyini ovalayın. Kapı kenarlarını ve süngerin ulaşamayacağı bölgeleri ise diş fırçası ile rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Su lekesi kalmaması için duruladığınız duşakabin yüzeyini sert bir temizlik bezi ile mutlaka kurulayın. Duşakabin kapaklarının cam gibi olmasını istiyorsanız karbonattan yardım alabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karbonat koyduğunuz ılık su ile duşakabin kapaklarını hafif bastırarak temizleyin. Ardından başka temiz bir bezle kurulayın. Çıkan sonuca inanamayacaksınız.

Banyonun temiz kalabilmesi için en önemli parçalardan biri duşabindir. Duşakabinler ise her kullanımda maruz kaldığı su ve sabun yüzünden zaman içinde leke tutar. Bu lekeleri ne kadar ovalarsanız ovalayın duşakabin kuruduğunda yeniden ortaya çıkar. Sinir bozucu bir süreç olan duşakabin temizliği zamanla kabusa dönüşür. Siz de duşakabinin ilk günkü gibi tertemiz olmasını mı istiyorsunuz. O zaman duşakabin temizliği için vereceğimiz pratik önerilerimizi hemen deneyin.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİNDE BEYAZ SİRKENİN ÖNEMİ

Duşakabin temizliğinde en çok yoran diğer bir konu ise plastik çerçeveler. Çamaşır suları plastikler ve kullanılan silikonu zaman içerisinde sarartır, yıpranarak parçalanmasına neden olur. Bu nedenle duşakabin temizliğinde asla çamaşır suyu kullanmamalısınız. Duşakabin üzerinde yer alan plastik bölgelerin temizliği için beyaz sirke kullanabilirsiniz. Temizlik bezine bol miktarda beyaz sirke dökün ve plastik bölgeleri iyice ovun. Ovma işlemini bitirdiğinizde bol suyla durulayın. Başka bir bezle kurulamayı ihmal etmeyin. Eğer kurulamazsanız yeniden su lekelerinin oluşma ihtimali bulunmaktadır.

Duşakabin teknesinin zemininin temizliğini en sona bırakın. Tüm kirli ve deterjanlı su son olarak oradan geçtiği için o bölgeyi temizlemek her zaman daha zordur. Pratik bir temizlik için önceden bir kapta beyaz sirke ve karbonatı karıştırarak duşakabin zeminine dökün ve bir süre bekletin. Sünger yardımıyla ovaladıktan sonra bol suyla durulayın.

FAYANS ARASINDAKİ KÜFLERİ TEMİZLEMEK İÇİN...

Duşakabin temizliğinde en çok yoran diğer bir yer ise fayans arasında oluşan küfler. Su, sabun, şampuan ve buhardan ötürü fayans aralarında beliren küfler kötü bir görünüme neden olur. Mağazalarda küf temizleme deterjanlarından kullanabilirsiniz. Ama doğal bir yöntem kullanmak istiyorsanız sirke her temizlikte olduğu gibi burada da imdadınıza yetişiyor. Suyun içine katacağınız sirke ile fayans aralarında oluşan küfleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Hatta fayansları da sirkeli su ile temizleyip pırıl pırıl parlamasını sağlayabilirsiniz.

