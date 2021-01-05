Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

İşe giderken, seyahatte ya da özel bir davete katılmadan önce bu yöntemi uygulayın! Tüm kırışıklıktan anında kurtulacaksınız üstelik ütüye bile ihtiyacınız yok

İŞTE O HİLE

Ne kadar dikkatli katlarsanız katlayın bazı tişörtler ya da gömlekler kumaş yapısı gereği hemen kırışıyor. Özellikle de koton parçalar... Neyse ki bunu ortadan kaldıracak bir yöntem var: ihtiyacınız olan şeyler ise su ve saç kurutma makinesi. Bu yöntemi tişört ya da kırışık herhangi bir kıyafet üstünüzdeyken bile uygulayabilirsiniz.

Gömleğin buruşuk bölgesine biraz su püskürtün. Bunun için önceden bir sprey şişesine su doldurup hazırda bekletebilirsiniz bile...

Daha sonra gömleğin ıslak kısmını fön makinesi yardımıyla düz ve dik açıda kurutun. Kırışıklıkların yok olacağına şahit olacaksınız. İşte bu kadar kolay...



