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    4. Bu kadar da olmaz! Resmen yaşadığı evi kiraladılar... Ülkesinden geri döndüğünde evinde hiç tanımadığı bir aile yaşıyordu

    Bu kadar da olmaz! Resmen yaşadığı evi kiraladılar... Ülkesinden geri döndüğünde evinde hiç tanımadığı bir aile yaşıyordu

    14.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Esenyurt'ta yaşayan İranlı bir kadın ameliyat olmak için ülkesine gitti. Evinde geri döndüğünde ise hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü evinin kapısını hiç tanımadığı bir aile açtı. İranlı kadın yaşadığı evin bir başka aileye kiralandığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

    Esenyurt'ta yaşayan Bahar Babazade isimli İranlı bir kadın ameliyat olmak için ülkesine gitti. Evinin kapısını kilitleyip İran'a giden kadın 1.5 ay sonra Esenyurt'taki evine geri döndüğünde ise karşısında hiç tanımadığı bir aileyi gördü. Anahtarıyla kapısını açamadığı için apartmanda bulunan güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Babazade kapısının içeriden açılmasıyla evinin yeni sahipleriyle tanıştı.

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    "BİR HAFTA ÖNCE KİRALADIM"

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    Show TV'nin haberine göre Babazade evinde tanımadığı insanları görünce, "Siz kimsiniz? Benim evimde ne işiniz var?" diye sorduğunu ve cevap olarak ise "Bu evi bir hafta önce ilanda görüp kiraladım" yanıtını aldığını söyledi.

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    Babazade'nin evini kiralayan Arap aile genç kadının evinde bulunan eşyaları da kullandı. Aile genç kadının televizyonu, bilgisayarı ve altınlarını alarak evinden ayrıldı. Hatta Babazade'nin otoparkında bulunan arabası bile ortalarda yoktu.

    KOMŞUSUNDAN ŞÜPHENİYORLAR

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    Babazade ailesinin ev sahibi Irak'ta yaşadığı için polis emlakçının ifadesine başvurdu. Bahar Babazade ise bir komşusundan şüphelendiğini dile getirerek, "Sürekli olarak Türkiye'ye ne zaman geleceğimizi soruyordu. Evime girenleri tanıdığını düşünüyorum. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Çünkü çok büyük zarar aldım" dedi.

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    Esenyurt Kira ev sahibi

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