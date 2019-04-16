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Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! İşte Türkiye'nin nazar boncuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara İlçesi Canova köyünde bulunan ve turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken doğal oluşumlu göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Zara ilçesine bağlı Canova köyü doğal ve volkanik olduğu düşünülen gölleri ile dikkat çekiyor. Köy merkezine 2 kilometre mesafedeki Kızılçan gölü, tepeden bakıldığında adeta bir nazar boncuğunu andırıyor.

Köyün nazar boncuğu

Bir tepedeki yaklaşık 100 metre derinlikteki krater çukurunda bulunan turkuaz renkli Kızılçan gölü, doğa severleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Havadan görüntülenen göl köylüler tarafından nazar boncuğu olarak tanımlanıyor.
Köy sakini Şükrü Koç, gölün köyün nazar boncuğu olduğunu ifade ederek,şunları söyledi:
"Köyümüzdeki göl Kızılçan diye geçiyor. Çok güzel bir göldür. Çok derindir. Yıllardır, doğduk doğalı var. Doğal bir göl. Yüzenler oluyor ama çok derin olduğunu söylüyorlar. Dibini bilen yok. Köyümüzün nazar boncuğu da diyebilirsiniz."

BU GÖLÜ GÖREN HAYRAN KALIYOR

BU GÖLÜ GÖREN HAYRAN KALIYOR
Köy sakini Erol Yılmaz, bu göle gelip görenlerin hayran kaldığını belirterek, " Bu gölün adı Kızılçan, volkanik bir göldür. Doğal bir göl. Havanın durumuna göre rengi değişiyor. Öğlen gittiğinde suyu daha değişik bir görüntü alıyor. Balıkta var.
Sivas’tan ilçelerden çok gelenler var. Turistik alan açılırsa daha güzel olur. Köyümüzün nazar boncuğu, hakikaten de öyle. Gelen gören hayran kalıyor göle."şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas zara göl Canova köyü

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