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Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki besicilerin yanından ayırmadığı guregh olarak adlandırılan kurtboğan cinsi çoban köpeklerinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Otomobil fiyatına satılan bu köpekler güçlü ve iri cüsselleri ile dikkat çekiyor. 100 bin liraya kadar satılabilen köpekler, Orta Doğu ülkelerinden de büyük talep görüyor.

Karaköprü ve Bozova ilçelerinde özel barınaklarda yetiştirilen 'guregh' olarak adlandırılan 'kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, özenle kaynatılan tavuk kemikleriyle besleniyor. 'Çobanların sadık dostu' diye bilinen, güçlü ve iri cüsseleri ile dikkat çeken köpekler, son yıllarda bölgede geçim kaynağı olmaya başladı.

Güçlü ve iri cüsseli 'guregh' köpekleri, otomobil fiyatına satılıyor

Bozova'nın Kesmetaş Mahallesi'nde çiftlik kuran Süleyman Ak, özel yetiştirdiği köpekleri yurt içine ve çoğu Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına sattıklarını söyledi. 'Guregh' köpeklerin, çobanların vazgeçilmez dostu olduğunu kaydeden Ak, şunları söyledi:
"Biz burada, sıcak bölge ikliminde yaşayan 'guregh' köpeklerini yetiştiriyoruz. Köpeklerimizi mama ve kaynatılmış tavuk kemiğiyle çocuk gibi besliyoruz. Bizim bu cins köpeklerimiz, çobanların en sadık köpeğidir. Sürüyü kurtlardan koruyor. Burada yetiştirdiğimiz köpeklerin fiyatı 3 bin liradan başlıyor ve çok iyi ırk olursa 100 bin liraya kadar satılabiliyor.
Köpeklerimiz nerdeyse araba fiyatına satılıyor. Hatta bir müşterimiz geldi, arabasını bırakıp, 'Şero' isimli köpeğimize talip oldu; ama biz teklifi kabul etmedik. Köpeklerimize birçok kentten talep var. Ayrıca çoğu Arap şeyhleri olmak üzere yurt dışına da köpeklerimizi gönderiyoruz"
Ürkütücü sesiyle çevreye da korku salan 'guregh' köpeklerin, insanlarla kısa sürede yakınlık kurduğunu dile getiren besicilerden Ahmet Demir ise bu hayvanların bulunduğu ortama kimsenin yaklaşamadığını kaydetti.
Öte yandan barınaklarda beslenen köpekler, zaman zaman çiftlikte birbiriyle dövüşmesi nedeniyle zor anlar yaşattığı için sahiplerince zincirle kafeslerine bağlanarak, saldırgan tavırları engellenmeye çalışılıyor. (DHA)
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Şanlıurfa köpek Çoban köpeği

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