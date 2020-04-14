Bu saç renkleri sizi 10 yaş genç gösterecek! İşte o renkler ve uygulamalar!

Her kadın saçlarını doğru renge boyayana kadar birçok deneme yapar. Ne yazık ki bu durum saçları fazlasıyla yıpratıyor. Peki, direkt olarak size uygun olan ve çok daha genç görünmenizi sağlayacak saç renklerini önersek? Haydi başlayalım!
Neredeyse 10 senedir modası geçmeyen bir saç rengidir ombre! Kime yakışmaz ki? Yapaylıktan uzak, tamamen doğal renklerle biçimlendirilmiş olan bir ombre renk cümbüşüyle saçlarınız eskisinden daha hoş görünecek. En az beş yaş daha genç duracağınızı da söylemek mümkün. Ombreyi kendiniz evde yapabilirsiniz fakat iyi sonuçlar vereceğini garanti edemeyiz, bu nedenle başarılı bir kuaförden yardım almanız çok daha mantıklı olacaktır.
Kumral ya da beyaz tenliyseniz sarının birçok tonu sizi çok daha canlı gösterecektir. Hafif makyaj dokunuşlarıyla, örneğin kırmızı bir rujla kombinlediğiniz sarı saçlar, kesinlikle sizi olduğunuzdan çok daha genç gösterecek! Sarı renk saçlarınızda çeşitli tasarım tokalar da kullanabilir, modanın kalbine dokunabilirsiniz!
Bakır rengi saçlarınıza bir bakan bir daha bakacak, bundan emin olabilirsiniz! Saçları bakır rengi olan kadınların olduklarından çok daha genç göründüklerini hiç fark ettiniz mi? Bakır rengi saçlar kişiye sempatik bir hava katarken çok daha genç görünmesini de sağlamış oluyor. E haydi o zaman, boyansın saçlar bakır rengine!
Çoğu insan siyah rengi gotik bulur. Halbuki siyah saçlar her zaman saç kırıklarını, saç kusurlarını gizler. Beyaz saçları en iyi kapatan renk de zaten siyahtır. Buğday tenliler için vazgeçilmez bir saç rengi olan siyah, uzun senelerdir asaletini koruyor. Siyah saç rengi, solgun görünmenizi engeller. Her zaman daha genç ve canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar. O halde siyaha bir şans vermenin zamanı gelmiştir belki de?
Saçlarınıza ışıltı eklemesi yaptırabilirsiniz. Canlı bir görünüm elde ederken en az 10 yaş daha genç görüneceğinizi de unutmayın! Bu yöntem, saçlarınızı aşırı bakımlı gösterir. Aralarına ışıltılar katılmış saçlarınıza çeşitli güvenilir saç bakım ürünleriyle bakım yaptığınızda reklamlarda gördüğünüz saçlardan hiçbir farkı olmadığını göreceksiniz!
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