Bu saç renkleri sizi 10 yaş genç gösterecek! İşte o renkler ve uygulamalar!

Her kadın saçlarını doğru renge boyayana kadar birçok deneme yapar. Ne yazık ki bu durum saçları fazlasıyla yıpratıyor. Peki, direkt olarak size uygun olan ve çok daha genç görünmenizi sağlayacak saç renklerini önersek? Haydi başlayalım!

DOĞAL BİÇİMDE YAPILMIŞ BİR OMBRE KİME YAKIŞMAZ Kİ!

Neredeyse 10 senedir modası geçmeyen bir saç rengidir ombre! Kime yakışmaz ki? Yapaylıktan uzak, tamamen doğal renklerle biçimlendirilmiş olan bir ombre renk cümbüşüyle saçlarınız eskisinden daha hoş görünecek. En az beş yaş daha genç duracağınızı da söylemek mümkün. Ombreyi kendiniz evde yapabilirsiniz fakat iyi sonuçlar vereceğini garanti edemeyiz, bu nedenle başarılı bir kuaförden yardım almanız çok daha mantıklı olacaktır.

SARIŞININ ADI BİLE YETER!

Kumral ya da beyaz tenliyseniz sarının birçok tonu sizi çok daha canlı gösterecektir. Hafif makyaj dokunuşlarıyla, örneğin kırmızı bir rujla kombinlediğiniz sarı saçlar, kesinlikle sizi olduğunuzdan çok daha genç gösterecek! Sarı renk saçlarınızda çeşitli tasarım tokalar da kullanabilir, modanın kalbine dokunabilirsiniz!

BAKIR RENGİ SAÇLARINIZLA GENÇLEŞMENİN BÜYÜSÜNÜ YAŞAYIN!

Bakır rengi saçlarınıza bir bakan bir daha bakacak, bundan emin olabilirsiniz! Saçları bakır rengi olan kadınların olduklarından çok daha genç göründüklerini hiç fark ettiniz mi? Bakır rengi saçlar kişiye sempatik bir hava katarken çok daha genç görünmesini de sağlamış oluyor. E haydi o zaman, boyansın saçlar bakır rengine!