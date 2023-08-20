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  4. Bu sefer sütyensiz değil ama... Kendall Jenner külotlu çorap üzerine giydiğiyle gündem oldu

Bu sefer sütyensiz değil ama... Kendall Jenner külotlu çorap üzerine giydiğiyle gündem oldu

20.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan model Kendall Jenner sütyensiz halleriyle sık sık eleştiri alıyordu. Dergi çekimi için poz veren Jenner bu sefer sütyensiz değildi ama tarzıyla yine gündem olmaktan kurtulamadı.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner son dönemde tarzıyla gündeme geliyor.

Sık sık meme uçlarını gösterdiği tarzıyla eleştirilen ve moda psikologlarının 'Dikkat çekmek için yapıyor' eleştirilerine maruz kalan model Harper’s Bazaar’ın “İkonlar” sayısı için kamera karşısına geçti.

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Balıkçı yaka kazağı, renkli külotlu çorabı ve pullu iç çamaşırı ile "İkonlar" sayısının kapağı olan güzel model yine eleştirilmekten kurtulamadı.

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"İkonlar" sayısı gibi önemli bir sayının dergi kapağı olan Kendall Jenner'a "Moda ikonu böyle mi oluyor?" eleştirileri geldi.

Ünlü markanın pullu iç çamaşırı ise kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.


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