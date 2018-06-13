KADIN

Bu yedi basit hareketi uygulayın gıdınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
EGZERSİZLER HABERLERİ  | 13.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenmek ve fiziksel olarak aktif olmak, vücudunuzun formda ve genç kalmasına yardımcı olabilecek iyi alışkanlıklardan sadece birkaçı... Yani fit bir vücut için yapmamız gerekenleri neredeyse her gün okuduğumuz haberlerden biliyoruz. Ancak, yaşlandıkça sıkılıklarını kaybetme eğilimi gösteren yüzümüz için yapmamız gerekenleri pek bilmiyoruz. Özellikle gıdı bölgesinde oluşan sarkmalar en büyük problemlerden biri. Sizin için basit ve etkili gıdı eritme egzersizlerini derledik...

Gıdı eritme egzersizleri

Çift çeneden (gıdı) kurtulmanın yolları

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Öncelikle yüz kaslarınızı ısıtın

Öncelikle yüz kaslarınızı ısıtın
Tıpkı diğer egzersizlerde olduğu gibi önce kaslarınızı ısıtmaya başlamalısınız. Çenenizi ileri, geri, sağ ve sola hareket ettirin. Tüm hareketler ani gerilmeler olmadan yavaş ve sorunsuz bir şekilde yapılmalıdır. Egzersizi 8-10 kez tekrarlayın.
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Kepçe hareketi

Kepçe hareketi
Ağzınızı açın ve alt dudağınızı alt dişleriniz üzerine geçirin. (Sanki ağzınızda su tutuyormuş gibi) Bu şekilde başınızı aşağıya doğru hareket ettirin kaldırırken ise ağzınızı kapatın. Bu egzersizi yaparken, dudaklarınızın köşelerinin tamamen gevşediğinden emin olun. 5-6 kez tekrarlayın.
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Burnunuza dokunun

Burnunuza dokunun
Dilinizle burnunuzun ucuna dokunmaya çalışın. Bırakın ve hareketi 5 kez tekrarlayın.
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Oval yüz

Oval yüz
Yüzünüzün şeklini daha genç bir görünüme döndürmek ve yanaklarınızı yukarı çekmek istiyorsanız, bu alıştırmayı yapın. Başınızı sola çevirin ve alt çenenizi öne doğru çekerek boynunuzun kaslarını gerdirin. Boynunuzun sol tarafındaki kasları hissetmelisiniz. Sonra başınızı sağa çevirin ve aynı hareketi yapın. Her iki tarafta 5 kez tekrarlayın.
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Zürafayı öp hareketi

Zürafayı öp hareketi
Bir zürafayı (ya da çok uzun olan birini) öpmeniz gerektiğini düşünün. Yüzünü yukarı kaldır ve tavana bak. Alt çenenizi hafifçe öne getirin ve dudaklarınızı birisini öpecekmiş gibi sıkın. Egzersizi doğru şekilde yapıyorsanız, boynunuzda kuvvetli bir gerginlik hissetmelisiniz. Bu şekilde 5 ila 8 saniye arasında durun ve bırakın. 5 kez tekrarlayın.
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Direnç

Direnç
Bu egzersiz için iki yumruk yapmalı ve bunları doğrudan çenenizin altına yerleştirmelisiniz. Sonra alt çenenizi yumruklarınızda hafifçe aşağıya doğru hareket ettirmeye başlayın ve direnci aşarken kaslarınızı gerdirin. Basma kuvveti kademeli olarak artmalıdır. Maksimum dirence ulaştığınızda, 3 saniye basılı tutun. Sonra rahatlayın ve egzersizi 5-7 kez tekrlayın.
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Gülümseme

Gülümseme
Ağzı kapalıyken dişlerinizi sıkın ve dudaklarınızın köşelerini mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışın. Şimdi dilinizi sert damağınıza doğru bastırın, yavaş yavaş baskı kuvvetini artırın. Çene kaslarınızda kuvvetli bir gerginlik hissederseniz, egzersizi doğru bir şekilde gerçekleştirdiniz demektir. Bu gerilim hissini 5 saniye boyunca tutun ve 3 saniye dinlenin. 5-8 kez tekrarlayın.
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Kabarık yanaklar

Kabarık yanaklar
Derin bir nefes alın ve ağzınızı hava ile doldurun. Ağzını kapat ve yanaklarınızı şişirin. Ve ellerinizle yanaklarınıza bastırın, gerginlik hissediyorsanız doğru yapıyorsunuz demektir. 3-5 saniye tutun, ardından havayı serbest bırakın ve rahatlayın. Egzersizi 5-6 kez tekrarlayın.
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