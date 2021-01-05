Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Saçlarımızın durumu dış görünümümüzü büyük ölçüde etkiler. Daha sağlıklı ve canlı görünen saçlar için sık sık kuaförde saçlarımıza bakım yaptırırız. Keratin uygulaması da son dönemin popüler saç bakım yöntemlerinden biri. Aslında keratin bakımı yaptırmak için illa kuaföre gidip vakit ve nakit kaybetmeye lüzum yok.
Eğer saçlarınıza evde keratin uygulaması yapmaya karar verdiyseniz öncelikle günlük olarak kullanmış olduğunuz şampuanla birlikte saçlarınızı sıcak su yardımıyla iyice yıkayın. Sonrasında saçlarınız ıslakken saçlarınıza keratin bakım şampuanı sürün ve şampuanın saçlarınızda köpürmesini sağlayın. Sonrasında saçlarınızı tekrar bol sıcak su ile yıkayın. Eğer fazla su kaldıysa bu suyu saçlarınızdan temiz bir havlu yardımıyla fakat ovuşturmadan arındırın.
Bu adımda yıkamış olduğunuz saçlarınıza keratin serumu uygulamalısınız. Saç dipleriniz dışında saçınızın tamamına keratin serumu uygulayarak masaj ile bakım yapın. Bu serumun emilimini sağlar. Ardından serumu saçlarınızda yarım saat kadar bekletin. Bu sırada her 5 dakikada bir saçlarınızı tarayın. Serumun saçlarınızdan akmadan kuruması için saç kurutma makineniz ılık ayardayken saçlarınızı kurutun. Uygulamış olduğunuz keratin serumunun ardından saçlarınızı kesinlikle toplamayın.
Şimdi saçlarınızı bir kez daha bol ve soğuk su ile yıkamanız gerekiyor. Sonrasında saçlarınızı ovuşturmadan yıkayın.
Bu adımda saçlarınızı hafif bir şekilde nemlendirdikten sonra saçlarınıza keratin maskesi uygulamanız gerekiyor. Eğer kullandığınız bir keratin maskesi yoksa bu maskeyi evde doğal yöntemlerle de hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;
2 yemek kaşığı keratinli saç maskesi
Saf keratin
B ve E vitamini
H ve F vitamini
Saf keratin miktarını 250 ml'den başlayarak saçlarınızın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. H ve F vitaminleri ise içeriğinde bulunan antioksidan ile hem saçlarınızın yumuşamasını sağlayacak hem de saçlarınızı koruyacak. Bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırdıktan sonra saçlarınıza uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra havlu ile saçınızda oluşan fazla nemi alın. Dilerseniz bu aşamada saçlarınızı tekrar yıkayabilirsiniz.
Temizlenmiş saçlarınıza keratin kremi uygulaması yapmanız gerekiyor. Bu kremi saçlarınıza yedirerek şekil verdikten sonra saçlarınız daha güzel ve bakımlı görünecek. Bu adımın ardından saçlarınızı yeniden yıkamanıza gerek yok.
Haftada 2 kez tüm bu keratin bakım aşamalarını uygulayarak saçlarınızın daha bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum