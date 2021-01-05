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Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Bu yöntem reklamlardaki gibi yapıyor! Haftada iki kez saçınıza uyguladığınızda...

Cildimizde, dişlerimizde, saçlarımızda ve tırnaklarımızda bolca bulunan keratin; kimyasal bakım ürünlerinin, saça ısı uygulayan cihazların ve saç boyalarının sık sık kullanımıyla zamanla azalır. Bu da saçlarımızın bakımsız ve yıpranmış bir görünüm kazanmasına neden olur. Fakat korkmayın, saçlarımıza doğal keratin bakımı yaparak, saçların kaybettiği keratini onlara geri kazandırmak ve saçlarımızı mükemmel ve sağlıklı görünüme ulaştırmak mümkün.

Saçlarımızın durumu dış görünümümüzü büyük ölçüde etkiler. Daha sağlıklı ve canlı görünen saçlar için sık sık kuaförde saçlarımıza bakım yaptırırız. Keratin uygulaması da son dönemin popüler saç bakım yöntemlerinden biri. Aslında keratin bakımı yaptırmak için illa kuaföre gidip vakit ve nakit kaybetmeye lüzum yok.

SAÇLARINIZI YIKAYIN

Eğer saçlarınıza evde keratin uygulaması yapmaya karar verdiyseniz öncelikle günlük olarak kullanmış olduğunuz şampuanla birlikte saçlarınızı sıcak su yardımıyla iyice yıkayın. Sonrasında saçlarınız ıslakken saçlarınıza keratin bakım şampuanı sürün ve şampuanın saçlarınızda köpürmesini sağlayın. Sonrasında saçlarınızı tekrar bol sıcak su ile yıkayın. Eğer fazla su kaldıysa bu suyu saçlarınızdan temiz bir havlu yardımıyla fakat ovuşturmadan arındırın.

KERATİN SERUMU UYGULAYIN

Bu adımda yıkamış olduğunuz saçlarınıza keratin serumu uygulamalısınız. Saç dipleriniz dışında saçınızın tamamına keratin serumu uygulayarak masaj ile bakım yapın. Bu serumun emilimini sağlar. Ardından serumu saçlarınızda yarım saat kadar bekletin. Bu sırada her 5 dakikada bir saçlarınızı tarayın. Serumun saçlarınızdan akmadan kuruması için saç kurutma makineniz ılık ayardayken saçlarınızı kurutun. Uygulamış olduğunuz keratin serumunun ardından saçlarınızı kesinlikle toplamayın.

SAÇLARINIZI BİR KEZ DAHA YIKAYIN

Şimdi saçlarınızı bir kez daha bol ve soğuk su ile yıkamanız gerekiyor. Sonrasında saçlarınızı ovuşturmadan yıkayın.

SAÇLARINIZA KERATİN MASKESİ UYGULAYIN

Bu adımda saçlarınızı hafif bir şekilde nemlendirdikten sonra saçlarınıza keratin maskesi uygulamanız gerekiyor. Eğer kullandığınız bir keratin maskesi yoksa bu maskeyi evde doğal yöntemlerle de hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

2 yemek kaşığı keratinli saç maskesi

Saf keratin

B ve E vitamini

H ve F vitamini

Saf keratin miktarını 250 ml'den başlayarak saçlarınızın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. H ve F vitaminleri ise içeriğinde bulunan antioksidan ile hem saçlarınızın yumuşamasını sağlayacak hem de saçlarınızı koruyacak. Bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırdıktan sonra saçlarınıza uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra havlu ile saçınızda oluşan fazla nemi alın. Dilerseniz bu aşamada saçlarınızı tekrar yıkayabilirsiniz.

KERATİN KREMİ UYGULAMASI

Temizlenmiş saçlarınıza keratin kremi uygulaması yapmanız gerekiyor. Bu kremi saçlarınıza yedirerek şekil verdikten sonra saçlarınız daha güzel ve bakımlı görünecek. Bu adımın ardından saçlarınızı yeniden yıkamanıza gerek yok.

HAFTADA İKİ KEZ UYGULAYIN

Haftada 2 kez tüm bu keratin bakım aşamalarını uygulayarak saçlarınızın daha bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.

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