Bu yöntemlerle göğüsleriniz daha sıkı bir form alacak! Masaj, şınav...

Kilo alıp verme, genetik, emzirme, yaşlılık, hormonların değişimi... Bütün bu liste göğüslerin diriliğini kaybetmesinde baş suçlular. Bir başka suçlu da yer çekimi. Bazı kadınların göğüslerinin neden daha diri olduğunu düşünüyorsanız size iki cevap verebiliriz. Birincisi tamamen genetik faktörler, ikincisi ise düzenli bakım. Sıkı bir bakımla daha sıkı göğüslere kavuşabilirsiniz. Cerrahi yöntemler ne kadar mucizeler yaratsa da yeni alışkanlıklar edinerek ve eskilerinden kurtularak göğüslerinizin sıkılaşmasını sağlayabilir ya da sarkmaların önüne geçebilirsiniz.

ŞOK DİYETLER BİR KENARA

Hızla kilo alıp vermek göğüslere yapılacak en büyük kötülük. Metabolizmayı bozmakla kalmıyor, göğüs dokusunu da gevşetiyor. Sonuç ise deforme olmuş göğüsler oluyor. Kilo vermek ya da almak istiyorsanız düzenli bir rejim programı, hem genel sağlığınızın hem de göğüs sağlığınızın korunması açısından önemli.

EGZERSİZ RUTİNİ OLUŞTURUN

Göğüslerinizin yapısını korumak için egzersiz en büyük yardımcınız olacak. Kol, omuz ve göğüs çevresindeki kasları çalıştıran egzersizlere yoğunlaşabilirsiniz. Şınav çekmek, en önemli egzersiz. Avuç içlerinizi tam göğüs hizanızda birleştirip birbirine doğru itmek de göğüs bölgesini çalıştıran egzersizlerden bir diğeri. Ağırlıkla yapılan hareketleri de deneyebilirsiniz. Koşu da seçebileceğiniz bir başka program. Ağır egzersizler ise tam tersine göğüslerde deformasyona yok açabiliyor.