Bu yöntemlerle göğüsleriniz daha sıkı bir form alacak! Masaj, şınav...

Kilo alıp verme, genetik, emzirme, yaşlılık, hormonların değişimi... Bütün bu liste göğüslerin diriliğini kaybetmesinde baş suçlular. Bir başka suçlu da yer çekimi. Bazı kadınların göğüslerinin neden daha diri olduğunu düşünüyorsanız size iki cevap verebiliriz. Birincisi tamamen genetik faktörler, ikincisi ise düzenli bakım. Sıkı bir bakımla daha sıkı göğüslere kavuşabilirsiniz. Cerrahi yöntemler ne kadar mucizeler yaratsa da yeni alışkanlıklar edinerek ve eskilerinden kurtularak göğüslerinizin sıkılaşmasını sağlayabilir ya da sarkmaların önüne geçebilirsiniz.
Hızla kilo alıp vermek göğüslere yapılacak en büyük kötülük. Metabolizmayı bozmakla kalmıyor, göğüs dokusunu da gevşetiyor. Sonuç ise deforme olmuş göğüsler oluyor. Kilo vermek ya da almak istiyorsanız düzenli bir rejim programı, hem genel sağlığınızın hem de göğüs sağlığınızın korunması açısından önemli.
Göğüslerinizin yapısını korumak için egzersiz en büyük yardımcınız olacak. Kol, omuz ve göğüs çevresindeki kasları çalıştıran egzersizlere yoğunlaşabilirsiniz. Şınav çekmek, en önemli egzersiz. Avuç içlerinizi tam göğüs hizanızda birleştirip birbirine doğru itmek de göğüs bölgesini çalıştıran egzersizlerden bir diğeri. Ağırlıkla yapılan hareketleri de deneyebilirsiniz. Koşu da seçebileceğiniz bir başka program. Ağır egzersizler ise tam tersine göğüslerde deformasyona yok açabiliyor.
Ne çok küçük ne de çok büyük, tam ideal ölçülerde sütyen kullanmanız göğüslerinizin formunun bozulmasını önler. Ölçüsü yanlış olan sütyenler, göğüslerin yapısının da değişmesine neden oluyorlar. Spor yaparken ise göğüslerinizi destekleyen spor sütyen kullanmaya dikkat etmelisiniz.
Duştan sonra göğüslerinize birkaç dakika soğuk su tutmanız, kan dolaşımını hızlandırarak bölgenin uyarılmasını sağlar. Soğuk su yerine kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise buz masajı. Buz küplerini göğüsleriniz üzerinizde gezdirmeniz yeterli. Sarkmaya meyilli göğüsleri bu yöntemle toparlayabileceğiniz gibi göğüslerinizin de sarkmasının önüne geçebilirsiniz. Buz küplerinizi hazırlarken suya birkaç damla sevdiğiniz bir esansiyel yağ da ekleyebilirsiniz.
Masaj hem göğüslerinizdeki toksinlerin atılmasını sağlar hem de toparlanmalarına yardımcı olur. Cildi besleyen bir yağ ile desteklediğiniz masaj, kısa süre içerisinde göğüslerinizin sıkılaşmasına yardımcı olur. Zeytinyağı, badem yağı, avokado yağı, argan ya da jojoba yağları gibi cildi besleyen yağları kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz yağı, avuç içlerinizde birbirine sürterek ısınmasını sağlayın. Göğüslerinize aşağıdan yukarı doğru dairesel hareketlerle masaj yapın. Her göğse on dakika kadar masaj yapmanız ve bunu haftada en az dört kez uygulamanız gerekecek.
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