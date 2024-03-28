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Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 13:18
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Türkiye nefesini tuttu adım adım seçime gidiyor. Sandıkların seçmenlerin önüne koyulmasına 4 gün kaldı. Anket firmaları da son çalışmalarını yayınlamaya başladı. Gazeteci İsmail Saymaz Metropol'ün son çalışmasını köşesine taşıdı. İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark dikkat çekti. Bir başka göze çarpan çalışma ise 'Kurum'un yerine Erdoğan aday olsaydı kime oy verirsiniz?' sorusu oldu. İşte sonuçlar...

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Seçim atmosferi içinde anketler gündem belirlemeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'da 'yarışın galibi kim olacak?' sorusu herkes tarafından yakından takip ediliyor. Bu zamana kadar İstanbul'la ilgili çok sayıda anket çalışması yapıldı. Ancak Metropol'ün son çalışması diğerlerinden kendini bir soruyla ayırdı. Araştırmada 'Kurum yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz?' sorusu soruldu. İşte ortaya çıkan ilginç detaylar...

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Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü'deki köşesine İstanbul'la ilgili son detayları taşıdı. Metropol'ün son anketine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum karşısında önde yer aldı. Saymaz anket sonuçlarını paylaşırken, "İktidar diğer büyükşehirleri kaybedip yalnızca İstanbul'u kazansa kendini galip kabul edecek. CHP, 80 şehri kazanıp İstanbul'u AK Parti'ye verse yenilmiş sayılacak" ifadelerine yer verdi.

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Saymaz'ın paylaştığı son Metropol anketi ise şu şekilde;

Ekrem İmamoğlu: 39.5

Murat Kurum: 30

Meral Danış Beştaş: 3.1

Azmi Karamahmutoğlu: 2.6

Mehmet Altınöz: 2.4

Buğra Kavuncu: 1.5

Diğer: 1

Kararsız 19.9

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra aradaki fark 11.6 puana çıkıyor.

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O takdirde tablo şöyle şekilleniyor:

İmamoğlu: 48.6

Kurum: 37

Beştaş: 4.1

Kavuncu: 2

Diğer: 8.3

MİLLETVEKİLİĞİ SEÇİM ANKETİ

Vatandaşlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarınnda ise şu sonuçlar çıktı;

CHP: 34.7

AK Parti: 33.2

DEM: 8.9

MHP: 5.3

YRP: 5.3

İyi Parti: 4.3

ZP: 4.3

TİP: 1.9

Diğer: 2.1

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İLGİNÇ SORU: ERDOĞAN ADAY OLSAYDI

Saymaz'ın paylaştığı ankette dikkat çeken yerlerden biri de Erdoğan sorusu oldu. MetroPoll Araştırma'nın 15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara, "Kurum yerine Erdoğan aday olsaydı kime oy verirdiniz?" diye soruldu. Bu soruya verilen yanıtlar ise şu şekilde

Yüzde 40.8’i İmamoğlu’na...

Yüzde 38.6’sı Erdoğan’a vereceğini söyledi.

Yüzde 20.6’sı ise kararsız kaldı.


Yerel Seçim 2024


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