BUGÜN BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ, liseler tatil mi? Kar tatili açıklaması yapıldı mı? 29 Kasım 2023 Bursa'da okulların tatil olduğu ilçeler

Bursa'da okulların tatil olup olmadığını merak edenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilhassa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde yaşayan öğrenciler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Kentte fırtına etkili oldu. Bursa Valiliği'nden okul tatili açıklaması geldi. Bursa'da 5 ilçede okullar tatil edildi.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Okul tatili açıklaması Bursa Valiliği tarafından yapıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım’da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor."





