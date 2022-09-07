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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 7 Eylül Çarşamba hava durumu

07.09.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı 7 Eylül Çarşamba günü hava durumu tahmin raporunu görüntülemek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir süredir bazı illerimizde etkisini gösteren yağış nedeniyle birçok kişi 7 Eylül 2022 Çarşamba günü paylaşılan hava durumu tahmin raporu için internette araştırma yapıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları ve 7 Eylül 2022 Çarşamba gününün hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 7 Eylül Çarşamba hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül 2022 Çarşamba gününün hava durumu ve detaylar haberimizde...

Hava durumu

7 EYLÜL HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 5 GÜNLÜK YENİ RAPOR

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