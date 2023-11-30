BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım 2023 hangi illerde okullar tatil edildi? Yoğun yağış uyarısı

Bugün okulların tatil olduğuna yönelik bir son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde birçok il ve ilçede okullar tatil edilmişti. Kıyı Ege, Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da yoğun yağış bekleniyor. Bu illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama bulunmuyor.

29 Kasım günü Bursa’da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edilmişti.

Bugün (30 Kasım 2023 Perşembe) okulların tatil edildiğine yönelik açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 KASIM 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor."

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridli:

"Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."





