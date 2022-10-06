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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

06.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu sebebiyle çok sayıda kişi İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray gibi toplu taşımalar ile ücretsiz ulaşım yapıp yapamayacakları konusunda bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılı dolayısıyla konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

Bugün otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Birçok kişi İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle arama motorlarında İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray gibi toplu taşımalar ile ulaşımın bedava olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim İstanbul Kurtuluşu sebebiyle ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.''

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

6 EKİM İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜ, METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI?

Böylelikle ücretsiz ulaşım tarifesi İstanbulkart'ın kullanılabildiği İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray toplu taşımalar bedava mı?

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