Bugün otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor. Birçok kişi İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle arama motorlarında İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray gibi toplu taşımalar ile ulaşımın bedava olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, bugün otobüsler ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da toplu taşıma İETT otobüsü, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim İstanbul Kurtuluşu sebebiyle ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.''

6 EKİM İSTANBUL'DA İETT OTOBÜSÜ, METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY TOPLU TAŞIMALAR BEDAVA MI?

Böylelikle ücretsiz ulaşım tarifesi İstanbulkart'ın kullanılabildiği İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.



