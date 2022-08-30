Bugün resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30 Ağustos 2022 özel sektör çalışanlarına tatil mi? Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki 30 Ağustos 2022 özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinden özel sektör çalışanları faydalanabiliyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

30 AĞURSTOS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

Özel sektörde çalışanlar resmi tatillerde izinleri kurum veya işletmenin belirlediği şekilde kullanılır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.



