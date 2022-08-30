HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

Bugün resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? Özel sektör çalışanları ile devlet memurları internette yaptıkları araştırmaları devam ediyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 30 Ağustos 2022 özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinden özel sektör çalışanları faydalanabiliyor mu?

Bugün resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30 Ağustos 2022 özel sektör çalışanlarına tatil mi? Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki 30 Ağustos 2022 özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinden özel sektör çalışanları faydalanabiliyor mu?

zafer bayramıı

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

30 AĞURSTOS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

Özel sektörde çalışanlar resmi tatillerde izinleri kurum veya işletmenin belirlediği şekilde kullanılır.

zafer bayramı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler açık mı, kapalı mı?
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandıÜnsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...
Anahtar Kelimeler:
zafer bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.