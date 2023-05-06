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Bulaşık yıkamaktan bıkan kadın evine tabldot sistemini getirdi! Fikri sosyal medyada gündem yarattı

06.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yedikten sonra çıkan bulaşıkları yıkamaktan bıkan bir kadın eve tabldot sistemini getirdi. Akşam yemeğinde karşısında tabldotları gören adam fikri beğenmeyince sosyal medyadan paylaşarak kullanıcıların görüşlerini sordu. Genç kadının fikri sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Sosyal medyadan eşinin daha fazla bulaşık yıkamamak istememesi üzerine tabldot aldığı anları kaydederek paylaşan eşin gönderisi kısa sürede viral oldu. Bulaşıklardan bıkan kadının akşam yemeğinde herkese ayrı tabldot aldığını dile getiren adam gönderisinde, “Vay benim kurban olduğum bak gitmiş tabldot almış. Bulaşık yıkamak zor mu geldi canım? Yemin ediyorum ailemizin akıl küpü” ifadelerini kullandı.

“DAHA MANTIKLI DEĞİL Mİ?”

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Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde fikrini savunan kadın, “Daha mantıklı değil mi? En azından fazla bulaşık çıkmaz” dedi. Genç kadının fikri sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar fikrini beğenirken bazıları ise sofra kültürüne uygun olmadığını dile getirdi.

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sosyal medya bulaşıklar

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