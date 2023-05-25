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Bülbül (The Nightingale) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Macera filmi severler ekran başına! İşte Bülbül filmi konusu ve oyuncuları

25.05.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında vizyona giren Bülbül filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Bu akşam Sinema TV kanalında ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Bülbül (The Nightingale) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Macera filmi severler ekran başına! İşte Bülbül filmi konusu ve oyuncuları

Bülbül (The Nightingale) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Macera filmi severler ekran başına! İşte Bülbül filmi konusu ve oyuncuları

Bülbül (The Nightingale) filmi televizyon yayın akışında yer almasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bülbil filmi, yönetmenliğinde ve senaryosunda Philippe Muyl olan, 2013 yapımlı dram filmidir. Filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi de merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte Bülbül (The Nightingale) filminin konusu ve oyuncuları...

BÜLBÜL (THE NIGHTİNGALE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli ve yaşlı adam, yanına küçük ve yaramaz torununu da alarak Çin'e doğru yolculuğa çıkar. Yanlarında kafeste bir kuşu da taşıdıkları bu yolculuk, yaşlı adamın torunuyla ilişkisini sağlamlaştırdığı ve mutluluğu küçük şeylerde aramanın önemini keşfettiği bir deneyime dönüşür.

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BÜLBÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Baotian Li

Yang Xin Yi

Hao Qin

BÜLBÜL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bülbül filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.

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bülbül ele

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