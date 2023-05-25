Bülbül (The Nightingale) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Macera filmi severler ekran başına! İşte Bülbül filmi konusu ve oyuncuları

Bülbül (The Nightingale) filmi televizyon yayın akışında yer almasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bülbil filmi, yönetmenliğinde ve senaryosunda Philippe Muyl olan, 2013 yapımlı dram filmidir. Filmin oyuncu kadrosu ve hikayesi de merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte Bülbül (The Nightingale) filminin konusu ve oyuncuları...
Emekli ve yaşlı adam, yanına küçük ve yaramaz torununu da alarak Çin'e doğru yolculuğa çıkar. Yanlarında kafeste bir kuşu da taşıdıkları bu yolculuk, yaşlı adamın torunuyla ilişkisini sağlamlaştırdığı ve mutluluğu küçük şeylerde aramanın önemini keşfettiği bir deneyime dönüşür.
Baotian Li
Yang Xin Yi
Hao Qin
Bülbül filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.