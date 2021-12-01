"Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin" diyen Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar bulundu.

Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik "Bundan sonra dikkat etsin, arkasında ülkücü nefes var" sözlerine de yanıt verdi.

BAHÇELİ'YE "MANSUR YAVAŞ" TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, "Sayın bahçeli uzun yıllardır siyaset sahnesinde. Böyle bir olayı araştırmadan soruşturmadan Mansur Yavaş'ı suçlaması doğru değil. Mansur Yavaş gerçekten de siyasi tartışmalardan uzak duran birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı akıl alır bir şey değil. Türkeş'in anma töreni sırasında böyle bir baskın yapılıyor. Bunu halkımızın bilmesini isterim. Bahçeli'nin yapması gereken bunu yapanları eleştirmesiydi. 'Bunu yapanları partide tutmayacağım ve atacağım' demesi lazımdı. Siz kendinizi AK Parti'nin altında konumlandırmışsanız artık siyaset üretemezsiniz" ifadelerini kullandı.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ

Erdoğan faizden şikayet ediyor ama enflasyonu onu bağlıyor. Aslında gelir dağılımındaki adaletsizliğin birinci amiri enflasyondur. Her şeye zam yapıldı. Bu kadar zammın nedeni nedir? Faiz midir? Biz faizi savunmuyoruz ama nereden inecek faiz? Siz, esnafın, çiftçinin, banka kredilerinin faizini indirdiniz mi? Hayır. Gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik var. Zam yapılmayan hiçbir şey yok.

ASGARİ ÜCRET KONUSU

CHP'li belediyelere bu sene de asgari ücret söyleyeceğim. Bunu söylemeden bütün belediye başkanlarımıza soruyoruz, 'Siz bunu ödeyebilecek misiniz?' diye. Böyle bir rakam söyleyeceğim. Bizim belediyelerde asgari ücret 3 bin 100 liradır. Bu sene için rakamı sonra söyleyeceğim.

En küçük belediyemizden, en büyük belediyemize kadar dikkate alıyoruz bunu. En küçük belediyemizin bile 'Ben bunu ödeyebiliyorum' demesi lazım.

MERKEZ BANKASI ZİYARETİ

Başkan'a, 'Merkez Bankası'nın bağımsızlığına özen gösterin. Bu kurumun kendi kültürü vardır, liyakat vardır' dedim. Şimdi bunu yerle bir ettiler. Devlet kurumlarının içini çürüttüler. Başkan bana bağımsız olduğunu söyledi ama bağımsız olmadığını biliyorum. Sokaktan geçen bir vatandaşa soralım bağımsız olmadığını söyler. Faiz inecek, çıkacak Erdoğan karar alıyor. Fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor.

BAE İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri (Veliaht Prensi) neden geliyor? Hani bunlar 15 Temmuz'u planlamışlardı? Nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 'şerefsiz' diye tanımladığı biriyle nasıl tokalaşır? Düne kadar bunlar kötüydü, darbe girişimine destek vermişler, ne oldu birden bire?

10 milyar dolar para getireceklermiş. Neymiş bu para? Tank Palet için 'Satma biz 50 milyon dolar buluruz' demiştim.

"BÖYLE BİR REZALET OLAMAZ"

Aselsan'ı, Havelsan'ı, Roketsan'ı alacaklar diye haberler çıktı, gazetelerde yayımlandı. Bekledim bir açıklama. Ne MSB'den, ne de Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi. Öyle olunca ben mecburen, 'Bunları satarsanız sizin burnunuzdan fitil fitil getiririm' dedim. Getiririm de böyle bir rezalet olamaz.

