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Bunları temizledikten sonra güneşe bırakın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bazı eşyalarınızı güneşe bıraktığınızda daha da temiz olacağını biliyor muydunuz? Güneş ışınları, son temizlik dokunuşuna yardımcı olabilir.

Bunları temizledikten sonra güneşe bırakın!

Bu 4 eşyayı yıkadıktan ve kuruttuktan sonra, birkaç saat güneşte bırakın.

AHŞAP KESME TAHTALARI

Bazı insanlar güneşin bir tahta kesme tahtasını dezenfekte edebileceğini iddia etseler de, bu henüz kesin olarak kanıtlanmamıştır. Her iki durumda da, bir kesme tahtasının güneşte daha hızlı kurduğunu biliyoruz ve bu, nemli yüzeydeki bakterilerin artma olasılığının azalmasını sağlıyor.

ÇÖP KUTUSU

Çöp kutusunu durulayın, içini dezenfektan bir deterjanla silin ve güneşte kurumaya bırakın.

BUZDOLABI ÇEKMECELERİ

Buzdolabınızdaki çekmeceler artık temiz değil mi? Suyu sabunla karıştırın, çekmeceleri fırçalayın ve birkaç saat güneşte bırakın.

DOMATES LEKELERİ

Yemek kabına düzenli olarak domates soslu yiyecek koyuyor musunuz? Öyleyse, kapta kırmızı bir leke bırakma ihtimali yüksektir. Kabı limon suyuyla püskürtün ve birkaç saat güneşte bırakın. Güneşte bıraktıktan sonra muhtemelen çok daha temiz olacaktır.

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