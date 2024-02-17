Bunu kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını'nda Pelin öldü sosyal medya yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yine son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Cuma akşamlarına damga vuran dizide bu defa Pelin'in bebeğiyle birlikte ölerek diziye veda etmesi çok konuşuldu.

Sezon finalinde diziden ayrılan Pelin karakterinin 2. sezonda Ferit'ten hamile olarak kadroya yeniden dahil olması herkesi şaşırtmıştı. Pelin'in Serter'le de birlikte olduğunu öğrendiğimiz dizide Serter'in gelişiyle hastanelik olan Pelin'in ölüm kalım mücadelesi bölüm boyunca işlenirken bebeğin babasının Serter olduğu ortaya çıktı.

Pelin'in hikayesinin devam etmesi beklenirken Pelin karakteri Ferit'in gözleri önünde öldü. Mert Ramazan Demir'in son sahnesi de izleyenlerin beğenisi topladı.

Dizinin son sahnesine; 'Mert Ramazan Demir efsane oynamış', 'Sarsıcı bir ölüm', 'Yine şaşırdığımız bir sahne', 'Böyle beklemiyorduk', 'Bu anı oynamayı beklemiş resmen', 'Seyran ve Ferit'e ne olacak şimdi?' gibi yorumlar yapıldı.







