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  4. Bunu kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını'nda Pelin öldü sosyal medya yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Bunu kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını'nda Pelin öldü sosyal medya yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 07:35 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını son bölümüyle sosyal medyayı salladı. Bebeğiyle hastaneye kaldırılan Pelin'in ölmesi herkesi şaşırttı. Mert Ramazan Demir'in son sahnesi ise büyük beğeni topladı ve oyunculuğuna yorum yağdı.

Bunu kimse beklemiyordu! Yalı Çapkını'nda Pelin öldü sosyal medya yıkıldı! O sahneye yorum yağdı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı, Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yine son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Cuma akşamlarına damga vuran dizide bu defa Pelin'in bebeğiyle birlikte ölerek diziye veda etmesi çok konuşuldu.

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Sezon finalinde diziden ayrılan Pelin karakterinin 2. sezonda Ferit'ten hamile olarak kadroya yeniden dahil olması herkesi şaşırtmıştı. Pelin'in Serter'le de birlikte olduğunu öğrendiğimiz dizide Serter'in gelişiyle hastanelik olan Pelin'in ölüm kalım mücadelesi bölüm boyunca işlenirken bebeğin babasının Serter olduğu ortaya çıktı.

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Pelin'in hikayesinin devam etmesi beklenirken Pelin karakteri Ferit'in gözleri önünde öldü. Mert Ramazan Demir'in son sahnesi de izleyenlerin beğenisi topladı.

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Dizinin son sahnesine; 'Mert Ramazan Demir efsane oynamış', 'Sarsıcı bir ölüm', 'Yine şaşırdığımız bir sahne', 'Böyle beklemiyorduk', 'Bu anı oynamayı beklemiş resmen', 'Seyran ve Ferit'e ne olacak şimdi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Youtube


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