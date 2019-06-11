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Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan, mavi renkli ve berrak suyu ile 'Anadolunun nazar boncuğu' olarak adlandırılan Gökpınar gölü turizmin yanında genç dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor. Berrak suyu ile balıkadam eğitimi için ev verişli olan göl adeta dalgıç eğitim okulu gibi.

Sivas’ta faaliyet gösteren Yıldız Doğa Sporları Kulübü bu yıl ki balıkadam eğitimleri bin 470 rakımdaki gölde tamamladı.

Su ısısı yaz-kış aynı

Etkinlikle ilgili bilgi veren İki Yıldız Dalış Eğitmeni ve Yıldız Doğa Sporları Kulüp Başkanı Alparslan Güler, Gökpınar gölünün özellikleri ile Dünya çapında dikkat çektiğini belirtip, “Her geçen Türkiye'de ve dünyada tanınan bir göl. Özellikle buraya Türkiye'nin değişik dalış okulları dalış yapmak için ve bu gölümüzü görmek için aktif bir şekilde gelmeye başladılar. Gürün Gökpınar gölümüz bin 470 metre irtifada olması sebebiyle, burada irtifa, tatlı su ve soğuk su dalışları yapılmaktadır” dedi.
Güler, Gökpınar gölünün su sıcaklığının yaş kış 10 derece civarında olduğu için dalış eğitimi açısından son derece elverişli olduğunu ifade edip, “ Gökpınar gölü yaz kış değişmeyen bir sıcaklığa sahiptir. Kışın ve yazın geldiğiniz zaman 10 derecelik 11 derecelik bir su ile burada rahatlıkla dalış yapabiliyorsunuz. Özellikle biz Yıldız Doğa Sporları Kulübü olarak eğitimler vermekte, gençlerimize dalış sporu sevdirmeye çalışmaktayız. Dün itibariyle 2 yıldızlı dalıcılarımız, üç yıldızlı dalıcılarımız ve yeni öğrenen dalıcılarımızla Gökpınar gölünde bir dalış yaptık. Öğrencilerimizin burada daha iyi bir şekilde yetişmesi için bu keyifli dalışlar yapmaktayız.”dedi.
Güler, Gökpınar gölünün Dünya harikası bir göl olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Gölümüz dünya harikası diyebileceğimiz bir göl. Özellikle mavi ve yeşilin her tonunun olduğu, gerçekten ressamların arayıp da bulamadığı, özellikle su altı fotoğrafçılarının arayıp da bulamadığı, her tür rengi yeşil ve mavinin bütün tonlarını yansıtan bir göl. Su altı fotoğrafçıları özellikle gölümüze çok büyük ilgi göstermekte ve burada fotoğraf çekmek için devamlı gölümüze gelip özellikle Sualtı fotoğrafını çekmek için devamlı ziyaret etmektedirler. İlk kez dalan insanlarda özellikle öğrenciler ilk daldıkları zamanda insanları büyüleyen bir göl. Adeta cennetten bir parça gibi.” (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Sivas dalgıç

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