MAGAZİN

Burak Özçivit’i Slovenya'da havalimanına polis götürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Slovenya, ziyaretinde sevgi seline uğradı. Hayranları yakışıklı oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Sloven polisler Özçivit'e havalimanına kadar eşlik etti.

Burak Özçivit’i Slovenya'da havalimanına polis götürdü

Burak Özçivit, Slovenyada yayınlanan Kara Sevda isimli dizinin hayranlarıyla buluşmak için önceki gün Slovenya’ya uçtu. Büyük bir hayran kitlesiyle karşılanan ünlü oyuncu zor anlar yaşadı.

POLİSLER EŞLİK ETTİ
Polise, etkinliğe yaklaşık 4 bin kişinin geleceği söylendi ancak kalabalık daha fazlaydı. 10 binden fazla katılımcının geldiği organizasyonda kalabalık iyice artınca polis güvenliği sağlamak adına müdahale etmek zorunda kaldı.

Hayranları ile buluşmasının ardından Burak Özçivit, havalimanına polis otomobillerinin kontrolünde götürüldü.

(Sözcü)

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Elçin Sangu'dan Yaşamayanlar dizisi için yeni imajElçin Sangu'dan Yaşamayanlar dizisi için yeni imaj
Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Slovenya

En Çok Okunan Haberler

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zuhal Topal yeni programla ekranlara dönüyor

Zuhal Topal yeni programla ekranlara dönüyor

İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!

İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!

Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması

Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması

Elçin Sangu'dan Yaşamayanlar dizisi için yeni imaj

Elçin Sangu'dan Yaşamayanlar dizisi için yeni imaj

Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

Seren Serengil'den photoshop yanıtı

Seren Serengil'den photoshop yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.