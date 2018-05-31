Burak Özçivit’i Slovenya'da havalimanına polis götürdü

Burak Özçivit, Slovenyada yayınlanan Kara Sevda isimli dizinin hayranlarıyla buluşmak için önceki gün Slovenya’ya uçtu. Büyük bir hayran kitlesiyle karşılanan ünlü oyuncu zor anlar yaşadı.

POLİSLER EŞLİK ETTİ

Polise, etkinliğe yaklaşık 4 bin kişinin geleceği söylendi ancak kalabalık daha fazlaydı. 10 binden fazla katılımcının geldiği organizasyonda kalabalık iyice artınca polis güvenliği sağlamak adına müdahale etmek zorunda kaldı.

Hayranları ile buluşmasının ardından Burak Özçivit, havalimanına polis otomobillerinin kontrolünde götürüldü.

(Sözcü)

