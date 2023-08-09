Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen tatile doyamadı! Teknedeki bikinili pozuna beğeni yağdı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü çift mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. Çift, 2 çocuğuyla birlikte tatile çıktı.

BURAK ÖZÇİVİT VE OĞLU KARAN'DAN HAVUZ KEYFİ

Burak Özçivit, oğlu Karan ile havuzda geçdiği eğlenceli anlara sosyal medya hesabında yer verdi.

Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşıma sevenlerinden beğeni yağdı.

FAHRİYE EVCEN'DEN TEKNE TATİLİ POZU

Fahriye Evcen'in bikinili tekne pozları ise çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Fahriye Evcen'in gündem olan tekne tatili pozu:



