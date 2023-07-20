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Burak Sergen evini sattı, kredi çekti yine olmadı! Eski karısının istediği nafakaya isyan etti... "Bir ev, üç araba..."

20.07.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisiyle son olarak ekrana gelen Burak Sergen, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen ile 'nafaka yüzünden sorunlar yaşıyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödemeyemediği için üç ay hapis cezası aldığını açıkladı. Sergen nafakayı ödemek için mallarına konan hacizleri anlattı.

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine can veren Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile 2018'de tek celsede boşanmıştı. Nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, ayrılığın ardından 14 yaşındaki oğlu ve eski eşini Ulus'taki evine yerleştirmişti. Ancak eski karı koca arasında nafaka krizi çıktı.

Önceki gün yine nafaka davası için mahkemeye giden Sergen, yaşanan nafaka davası ile ilgili gazetecilere bir basın açıklamasında bulundu. Mağdur olduğunu dile getiren Sergen, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim 5 kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının hacizi çocuğuma ve eşine verildi. Eğitim, spor giderleri, spor giderleri, tatil gideleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. Ben 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve hep yaptım" dedi.

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"70 BİN TL TALEPTE BULUNDU"

"Protokol'e göre nafaka bir sene sonra artıyor" diyem Burak Sergen şunları söyledi:

"Eğitim konusunda anlaşamadık. 1 sene içerisinde 3 okul değiştirtip sınıfta bıraktırdı. Çocuk kaldı. Bu eğitimde anlaşmazlık. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum. Nafaka yükseleceği zaman da anlaşamadık. 18 binden 25'e çıkarıp anlaşmak istedik. 70 bin TL talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Ceza'nın itiraz süresini bekliyoruz şu an."

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BODRUM'DAKİ EVİNİ DE SATMIŞ

Oğlu için tüm fedakarlıkları yaptığını ancak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini dile getiren Burak Sergen, "Londra'ya tatile gidiyorlar, faturası bana geliyor. Bodrum'a gitmiş faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti, protokolde bu böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmez ise cezamı çekeceğim mecburen. Çocuğum için ben girer 3 ay yatarım ama bu çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? Babanı hapise mi gönderdim diyeceksin? Ben bütün çalıştığımı ve büyün mal varlığımı bu nafakayı ödemek için kullandım. Üstüne bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çektim yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım." dedi. (SnobMagazin)

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