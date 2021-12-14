Burcu Esmersoy’un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Kendisinden 15 yaş küçük

Burcu Esmersoy, 2019 yılında Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde biriyle görüntülendi. Burcu Esmersoy’un gizemli aşkının kim olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNDEN 15 YAŞ KÜÇÜK

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sevgilisinin kimliğini açıklamayan Esmersoy, "Beyefendiyi tanımayın" diye cevap vermişti. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisinin, cep telefonlarına yüklenen oyunların yazılımlarını yapan Nazım Akmandil olduğu öğrenildi.

Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında da görülen iş insanının, güzel sunucu ile başlayan bu aşka ailesinin nasıl yaklaştığı ise şimdiden merak konusu oldu.



