Burcu Özberk ve İlhan Şen hayranlarına kötü haber

İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölümde final yapıyor. No 9 Yapım'ın çektiği Aşk Mantık İntikam dizisi geçen yaz başlayıp devam edebilen iki dizi arasında yer alarak büyük başarıya imza attı.

İlhan Şen ve Burcu Özberk'i buluşturan diziyle ilgili son dönemde final söylentileri kulaktan kulağa yayılıyor. Büyük prodüksiyonlu projeler arasında ayakta kalmayı başaran diziyle ilgili planlanan durum 39. bölümde, yani mart sonu final yapması yönünde...



Bu arada dizinin yapımcısı Yağmur Ünal cuma akşamları ilginç bir durum yaşıyor. Başarılı yapımcı babası usta aktör Cihan Ünal'la rakip oldu. Cihan Ünal'ın başrolünü oynadığı "Yalnız Kurt" dizisi de cuma akşamları yayın hayatına başlamıştı.



