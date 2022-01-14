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Burdur'da minik Ayşenur'un ölümü! Babası konuştu: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

14.01.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da tüm Türkiye’yi kahreden minik Ayşenur’un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tarafından darbedilerek öldürülen Ayşenur Kazık’ın (2) cenazesi biyolojik babası Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından teslim alındı. Minik Ayşenur’un acılı babası Erdi Karakiraz da konuştu. Karakiraz, “Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Burdur'da minik Ayşenur'un ölümü! Babası konuştu: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

Burdur'da ülke gündemine oturan ve ölümüyle tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan minik Ayşenur'un cenazesi biyolojik babası tarafından teslim alındı. Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın çarşamba sabahı yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Anne Kader Karadeniz, savcılık ifadesinde 2017 yılında Erdi Karakiraz ile evlendiklerini, 2018'de oğlu Tacettin'in dünyaya geldiğini, Ayşenur'a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti. Kader Karadeniz, eski eşinin çocukla ilgilenmediğini, doğumdan sonra kendi üvey babasının nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.

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"KAFAM KALDIRMADIĞI ZAMANLAR DÖVDÜĞÜM OLUYORDU"

Dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise "Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay gecesi de Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Ablam işten gelince morlukları sordu. Ben de 'kafasını tahtaya vurdu' dedim. Tepki vermedi. Gece 2'de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Vurduğum için üzüldüm sonra uyudu. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum" ifadelerini kullandı.

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ANNE VE DAYI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan anneanne Yüksel K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne Kader Karadeniz 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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CENAZEYİ BABASI ALDI

Annenin cezaevinde olması, nüfusuna kayıtlı olduğu üvey dedesi Erdoğan Kazık'ın da minik Ayşenur'un cenazesini almak istememesi nedeniyle çarşamba gününden bu yana Burdur Devlet Hastanesi morgunda bekleyen Ayşenur Kazık'ın cenazesi, bugün akşam saatlerinde babası Erdi Karakiraz ve yakınlarına teslim edildi.

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Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Erdi Karakiraz, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Son üç günde yaşadıklarım psikolojimi bozdu. Kızımın yüzünü dahi göremedim. Ölüsünü göreceğiz şimdi. Oğlumu benden habersiz yurda teslim etmişler. Oğlumun nüfusu benim üstüme kayıtlıydı. Oğlumu almak için gerekli yerlere başvurdum. Tek onun var olduğunu bilmek beni hayatta tutuyor. Allah'ın izniyle sağ salim oğlumu da almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Erdi Karakiraz'ın ablası Gamze Yıldız ise "Kızının yüzünü bir kez göstermediler kardeşime. Şimdi ölüsünü veriyorlar. Haksızlık bu. Dört gün sonra oğlumuzun cenazesini de mi verecekler" diye konuştu.

Babaanne Kader Tuğla da "Bizim çocuğumuzu bizim kucağımıza versinler. Bizim tek dayanağımız o çocuk" dedi.

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KAPANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenazenin morgdan çıkarılması sırasında Erdi Karakiraz, kızının cesedine kapanıp gözyaşı döktü. Ayşenur'un cenazesi Burdur Belediyesi cenaze nakil aracı ile Konya'nın Akşehir İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Minik Ayşenur, yarın Akşehir Nasreddin Hoca mezarlığında toprağa verilecek.

Diğer yandan cep telefonu ile çekilen görüntüde Kader Karadeniz'in Ayşenur ile oyun oynadığı anlar, Ayşenur'un ağabeyi Tacettin'in ayağından kanepeye bağlı olduğu anlar ve elindeki suyu yere dökmesi üzerine çekimi yapan anneanne Yüksel K.'nın "Allah seni ya, döktün suyu" sözleri duyuluyor. (DHA)

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