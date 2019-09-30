HABER

Burkina Faso'da çifte saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 01:02 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde kimliği belirsiz kişilerce bir köy ile askeri birliğe düzenlenen saldırılarda 1'i asker 10 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'nun kuzeyinde yaşanan çifte saldırıda 9 sivil ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso Bilgi Ajansının (AIB) haberine göre, kimliği belirsiz motosikletli bir grup, cumartesi akşam Bam kentinin Deneon köyüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı bölgedeki Soum kentinin Deou köyünde kimliği belirsiz saldırganlar devriye görevindeki askeri birliğe saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin anında püskürttüğü saldırının ardından bölgeye gelen takviye kuvvet geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan cumartesi sabah, motosikletli bir grup diğer iki saldırının gerçekleştiği bölgedeki Komsilga köyüne silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 8 sivil yaşamını yitirmişti. Saldırganlar 1 köylüyü de beraberlerinde alıp götürmüştü.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

OHAL kararı Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!
Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Burkina Faso çifte saldırı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.