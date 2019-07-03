HABER

Burkina Faso'da genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle sıtma mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

Sıtmayla mücadele için binlerce genetiği değiştirilmiş sivrisinek doğaya salındı

Burkina Faso'da eleştiri ve itirazlara rağmen sıtmayla mücadele için binlerce genetiği değiştirilmiş sivrisinek doğaya salındı.

Burkina Faso Sağlık Bilimleri Araştırmaları Enstitüsü (IRSS), ülkenin güneybatısındaki Bana kentinde bir köyde 10 bin genetiği değiştirilmiş erkek sivrisineği doğaya bıraktı.

Bazı sivil toplum kuruluşu ve dernekler, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin yeni hastalıkları bulaştırma riskine karşı halkın tedirgin olduğunu belirterek, bu sivrisineklerin bölgeye salınmalarına karşı çıkıyordu.

IRSS’den yapılan açıklamada, sıtmayla mücadele kapsamında yapılan söz konusu eylemin etik ve mevzuata uygun olduğu, bölgedeki topluluklardan izin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sıtmanın yaklaşık 400 türü bulunan, sıtmaya neden olan Anofel cinsi dişi sineklerden bulaşması nedeniyle erkek sivrisinekler tercih edildi." ifadesi kullanıldı.

Target Malaria (Hedef Sıtma) adlı girişim tarafından desteklenen proje Afrika’da bir ilk oldu.

Sıtma, hastalık taşıyan dişi sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor.

Burkina Faso'da geçen yıl 12 bin sıtma vakası görüldü, bunlardan 4 bini ölümle sonuçlandı.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu
Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyorDoğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Mücadele sıtma

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

İmamoğlu'ndan Demirtaş ile ilgili o soruya yanıt!

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.