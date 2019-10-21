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Burkina Faso'da silahlı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

Bam vilayetinde bir köye düzenlenen saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi - Seno vilayetinde askeri üsse düzenlenen saldırıda ise 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Burkina Faso’da son iki günde düzenlenen silahlı saldırılarda 1'i asker 9 kişi hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı yaklaşık 20 kişi, Bam vilayetine bağlı Zoura köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.

Saldırganlar köyde bir dükkanı yağmaladıktan sonra kaçtı.

Diğer yandan, sabah kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Sahel bölgesindeki Seno vilayetinde Gorgadji askeri üssünü hedef aldı.

Askerlerin saldırganlara karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma 8 saat sürdü. Olayda 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı. Güvenlik güçleri 8 saldırganı etkisiz hale getirdi.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAM Burkina Faso saldırı

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