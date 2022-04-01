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Bursa'da 33 kişinin parasını alıp dolandırdı! Hem sahte profesör, hem pişkin: İşim, profesörlük gerektirmez

01.04.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da konuşma bozukluğu merkezi açarak sahte diplomayla 33 kişinin parasını alıp dolandırdığı öne sürülen ve 55 yıl hapsi istenen Emre Nuri Korkut, sözleriyle dikkat çekti. Korkut, ''Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez'' dedi. Korkut ayrıca, ''Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları 'Düzelecek miyim' sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum'' diyerek yaptığı işi anlattı.

Bursa'da 33 kişinin parasını alıp dolandırdı! Hem sahte profesör, hem pişkin: İşim, profesörlük gerektirmez

Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını belirten Emre Nuri Korkut, 2018 yılında Bursa'da konuşma bozuklukları merkezi açtı ve gelen kişileri tedavi etmeye başladı. Bir süre sonra merkeze gelen kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda bulunması ile gözaltına alınan Korkut'un lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Korkut'un iş yerinde yapılan aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. Korkut, 22 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz etti, Korkut bu kez tutuklandı.

'HERHANGİ BİR SENET VEYA SÖZLEŞME YOKTUR'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut, duruşmada savunma yaptı. Korkut, şunları anlattı: "Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları 'Düzelecek miyim' sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum. Bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır." Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Korkut'u her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti.

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CEZA, İSTİNAFA GİTTİ

Sanık avukatı Konuralp Yeşil, 'resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını belirterek kararı Bursa İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma kapsamında kaldığını bildirerek, Korkut'u tahliye ederek yurt dışı yasağı koydu. Korkut, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Son duruşmada tutuksuz sanık Korkut ile taraf avukatları hazır bulundu.

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''BU İŞ İÇİN PROFESÖRLÜK GEREKMEZ''

Duruşmada söz alan Korkut, "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi. Korkut'un avukatı Konuralp Yeşil de müvekkilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini ve uzlaşmaya tabi olduğunu söyledi. Müşteki Erdal Beşer ise parasının bankaya yatırıldığını ancak almadığını söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

(DHA)


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