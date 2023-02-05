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Bursa’da otoyolda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

05.02.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Bursa’da otoyolda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

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İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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