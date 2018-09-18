Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'da düzenlenen at yarışında 5 numaralı Kupalım isimli safkan start verildiğinde jokeyi sırtından atarak yarışa jokeysiz başladı ve 1400 metre jokeysiz koştu.
YARIŞI 1. SIRADA BİTİRDİ
Jokeysiz yarışan safkan yarışı 1. sırada tamamladı.
Kurallar gereği jokeysiz bir atın yarışı kazanması mümkün olmasa da Kupalım yarışı gönüllerin galibi olarak tamamladı.
Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı
Çanakkale'deki termik santralde patlama!
Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz
Bu temizlikçinin aylık kazancı dudak uçuklatıyor!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 1 yorum