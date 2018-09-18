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Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Bursa'da koşulan at yarışında "Kupalım" isimli safkan, yarış başlangıcında jokeyi sırtından attı ve yarışı 1. sırada tamamladı.

Bursa'da düzenlenen at yarışında 5 numaralı Kupalım isimli safkan start verildiğinde jokeyi sırtından atarak yarışa jokeysiz başladı ve 1400 metre jokeysiz koştu.

YARIŞI 1. SIRADA BİTİRDİ

Jokeysiz yarışan safkan yarışı 1. sırada tamamladı.

Kurallar gereği jokeysiz bir atın yarışı kazanması mümkün olmasa da Kupalım yarışı gönüllerin galibi olarak tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
At yarışı kupalım

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