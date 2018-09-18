Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'da düzenlenen at yarışında 5 numaralı Kupalım isimli safkan start verildiğinde jokeyi sırtından atarak yarışa jokeysiz başladı ve 1400 metre jokeysiz koştu.

YARIŞI 1. SIRADA BİTİRDİ

Jokeysiz yarışan safkan yarışı 1. sırada tamamladı.

Kurallar gereği jokeysiz bir atın yarışı kazanması mümkün olmasa da Kupalım yarışı gönüllerin galibi olarak tamamladı.

