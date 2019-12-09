HABER

Bursa güne sisli bir havayla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 09:01 | Son Güncelleme

Bursa şehir merkezinin yanısıra İnegöl ilçesi sesi teslim oldu.İnegöl ilçesinde fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanı sis ile birleşince vatandaşlar nefes almakta dahi zorlanmaya başladı.

Bursa şehir merkezinin yanısıra İnegöl ilçesi sesi teslim oldu.
İnegöl ilçesinde fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanı sis ile birleşince vatandaşlar nefes almakta dahi zorlanmaya başladı. Oluşan görüntü nedeniyle İnegöllüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşıyor.
Sisli havada sürücüler de görüş mesafesi düştüğü için zorlandı. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarıyor.
Bursa’da ise Mahalli Çevre Kurulu aldığı kararla katı atık yakılmasını yasaklamıştı. Önümüzdeki günlerde zabıta ve Çevre Müdürlüğü müeyyide uygulamaya başlayacak

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılarBöyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar
İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı!İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

Tek amacı evine gitmekti! Feci şekilde can verdi!

Tek amacı evine gitmekti! Feci şekilde can verdi!

Kayınvalidesini ziyarete gelen gelin evin camından atladı!

Kayınvalidesini ziyarete gelen gelin evin camından atladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şafak vakti dev operasyonlar! Koç başıyla uyandılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı!

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var, mühimmatlar ele geçirildi

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama

Her şeyi bu üç kağıtla yapmışlar

Zonguldak'ta büyük yangın! Mahalleli seferber oldu!

Mahalleli seferber oldu! Alevler geceyi kızıla boyadı!

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.