Bursa "Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu"na ev sahipliği yapacak

BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, 8-10 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Durmaz, 8 yıldır Meksika, ABD, Kolombiya, Romanya, İspanya ve Türkiye'de yapılan Otomotiv Buluşmaları'nın (Automotive Meetings) etkinliğinde otomotiv sektörünün ana ve yan sanayi, ağır vasıta ve satış sonrasının önemli firmalarının bir araya geldiğini ifade etti.

Bu etkinliğin 2017 yılının Kasım ayında Avrupa kıtasında ilk kez Türkiye'de ve Bursa OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleştiğini hatırlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Automotive Meetings etkinliğiyle yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini bir kez daha ülkemizde, otomotiv sektörünün başkenti Bursa'da buluşturuyoruz. İki yılda bir yapılan ve öncekini pandemi nedeniyle online düzenlediğimiz etkinliğimiz 8-10 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Bu seneki buluşmaya bugün itibariyle binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 38 ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisi katılacak. Bunlar arasında dünyaca ünlü markalar Togg, Volkswagen grubu, MAN, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Ashok Leyland, Mahindra, Hyundai, Ford, Renault, Toyota gibi firmalar yer almaktadır."

Durmaz, etkinliğe katılacaklar arasında, ABD'den Almanya'ya, Slovenya'dan Hindistan'a kadar farklı alanlardan yetkililerinin bulunduğunu aktardı.

"TOGG İLE BURSA'NIN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ARTTI"

Bu etkinliğe ilginin her geçen yıl arttığını dile getiren Durmaz, 2017'deki etkinliğe 25 ülkeden katılım olurken bu sayı 2019'da 35'e, bu yıl da 38'e yükseldiğini, katılımcı firma sayısının da 260'tan 300'e çıktığını vurguladı.

Durmaz, uluslararası tedarik zinciri etkinliği olan Otomotiv Buluşmaları'ndaki ikili iş görüşmelerinin de her yıl arttığına değinerek, "2021 yılı verilerine göre 30 milyar dolar seviyesinde olan Türk otomotiv endüstrisi ihracatının 4'te 1'ini Bursa firmaları gerçekleştirmektedir. Haliyle bu durum ülkemizin ve Bursa'nın otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının artmasında da etkili olmaktadır. Sonuçta baktığımızda doğru bir iş yaptığımız ortaya çıkmaktadır. Zaten bu etkinliğin ülkemizde Bursa'dan başka yerde yapılması da düşünülemezdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ülkemizin yerli aracı Togg'un banttan çıkmasıyla Bursa'nın otomotiv sektöründeki önemi bir kez daha artmıştır." diye konuştu.

Durmaz, 8 Kasım'da açılış töreninin ardından yapılacak konferans kapsamında otomotiv tedarik zinciri ve otomotiv sektöründeki yeniliklerin konuşulacağını 9 ve 10 Kasım'da ise katılımcıların ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

