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Bursa'da öğrencilerden ay yıldızlı 29 Ekim koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

İznik ilçesindeki Selçuk İlkokulu öğrencilerinin kırmızı giysilerle okul bahçesinde oluşturduğu Türk bayrağı şeklindeki koreografi drone ile görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir ilkokulun öğretmen ve öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı giysilerle Türk bayrağı şeklinde koreografi hazırladı.

Okuldaki 20 idareci ve öğretmen ile 367 öğrenci, cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yılını Türk bayrağı temalı gösteriyle kutladı.

Öğretmen ve öğrenciler, kırmızı giysilerle okulun bahçesinde ay yıldız ve bayrağın çerçevesi şeklinde sıralandı. Öğrencilerin hazırlıkları ve koreografinin oluşumu drone ile görüntülendi.

Selçuk İlkokulu Müdürü Metin Çatak, gazetecilere yaptığı açıklamada, idareci ve öğretmenler olarak cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla farklı bir etkinlik hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Ortaya güzel bir çalışma çıktığını vurgulayan Çatak, "Bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu etkinliğe gönülden destek verdi. Herkesin gönlünü doyuran bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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