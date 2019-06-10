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BURSA'DA TEKNE ARIZA YAPTI: 7 KİŞİ KURTARILDI, 3 KİŞİ KAYIP (EK) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 08:18 | Son Güncelleme

1 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI Dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan arama-kurtarma çalışmaları gece boyu devam ederken Yaman Şipka, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Mudanya ilçesi Altıntaş Bölgesi'nde yüzdüğü esnada sağ olarak kurtarıldı.

1 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan arama-kurtarma çalışmaları gece boyu devam ederken Yaman Şipka, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Mudanya ilçesi Altıntaş Bölgesi'nde yüzdüğü esnada sağ olarak kurtarıldı. Kurşunlu yat limanına getirilen Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Öte yandan kurtarılan Şipka'nın 12 saat boyunca suda kaldığı ve akıntıyla Altıntaş mevkisine sürüklendiği belirtildi. Yat limanında 112 ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Yaman Şipka ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ekiplerin diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

12 SAAT BOYUNCA DENİZDE YÜZMÜŞ

Sabahın ilk ışıklarıyla sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunan Yaman Şipka'nın 12 saat boyunca suyun içerisinde kalarak yüzdüğü öğrenildi. Şipka'nın bulunmasının ardından Kurşunlu yat limanına gelen yakınları büyük bir mutluluk yaşadı. Şipka'nın yakın arkadaşı olan Onur Gücü, "Öncelikle bize yardımcı olan tüm arama-kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Biz yaklaşık 12 saat çok zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara verilmişti, sabah saatlerinde yeniden başladı. Bu geçen 12 saatlik sürede denizin orasında hayatta kalmış. Akıntı kendisini Gemsaz sahilinden Altıntaş'a doğru sürüklemiş. Devam eden aramalarda inşallah 2 arkadaşımızda bulunacak. Gece boyu su içerisinde kalmış. Biz ümidimisi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Ama yüzmeye devam ederken bulundu." dedi.

Görüntü Dökümü
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-Sahil güvenlikten detaylar
-Ambulanstan detaylar
-Yat limanından detaylar
-Onur Gücü röportajı

Süre: 04.46 Boyut: 533 MB

Görüntü Dökümü
--------------------
-Sahil güvenlikten detaylar
-Ambulanstan detaylar
-Yat limanından detaylar
-Onur Gücü röportajı

Süre: 04.46 Boyut: 533 MB
Haber:Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Semih ŞAHİN/İsmail Hakkı SEYMEN-BURSA/DHA

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