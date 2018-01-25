MAGAZİN

Buse Narcı suskunluğunu bozdu!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 15:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ile aynı evin girişinde çekilen fotoğrafları magazin gündemini sarsmıştı. Özcan Deniz’in evlilik hazırlığında olan Feyza Aktan’a ihanet edip etmediği konuşulurken Buse Narcı ilk kez Magazin D’ye açıklamada bulundu.

Özcan Deniz ile eski sevgili olan Buse Narcı: “Kendisini bir yıldır görmüyorum ve uyandığımda aynı karede olmak gerçekten beni şaşırttı. Bu şekilde anılmak üzdü sonuçta ortada hamile bir bayan var kendimi onun yerine koydum ortada aslı astarı olmayan bir haber var kim bilir ne durumdadır.

Orası 10 bin konutluk bir yer, herkes her yerde oturuyor olabilir ya da aynı avmde denk gelebiliriz. O binada veya sitede kimlerin oturduğunu, kimlerin girip çıktığını da bilemem. Demek ki eskiye dayanarak kamera kayıtlarını gördükleri için böyle çirkin bir yakıştırma yaptılar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Feyza Aktan Buse Narcı

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