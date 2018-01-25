Buse Narcı suskunluğunu bozdu!

Özcan Deniz ile eski sevgili olan Buse Narcı: “Kendisini bir yıldır görmüyorum ve uyandığımda aynı karede olmak gerçekten beni şaşırttı. Bu şekilde anılmak üzdü sonuçta ortada hamile bir bayan var kendimi onun yerine koydum ortada aslı astarı olmayan bir haber var kim bilir ne durumdadır.

Orası 10 bin konutluk bir yer, herkes her yerde oturuyor olabilir ya da aynı avmde denk gelebiliriz. O binada veya sitede kimlerin oturduğunu, kimlerin girip çıktığını da bilemem. Demek ki eskiye dayanarak kamera kayıtlarını gördükleri için böyle çirkin bir yakıştırma yaptılar” dedi.