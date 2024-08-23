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  4. Büşra Develi'ye özel hayatı soruldu! Burak Deniz hatırlatılınca...

Büşra Develi'ye özel hayatı soruldu! Burak Deniz hatırlatılınca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 10:29
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Tatlı Küçük Yalancılar, Tatlı İntikam, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Akıncı gibi birçok projede yer alan Büşra Develi önceki gün bir davette görüntülendi. Ünlü oyuncuya özel hayatı soruldu ve Burak Deniz hatırlatıldı. Büşra Develi verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Develi'ye özel hayatı soruldu! Burak Deniz hatırlatılınca...

MYNET-2015 yılında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde hayat verdiği 'Selin' karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Develi, son olarak Şükrü Özyıldız'la başrolünü paylaştığı Akıncı dizisiyle ekranda yer almıştı.

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Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Büşra Develi önceki gün bir davete katıldı. Develi'ye 'Genelde hep birileriyle yazıyorlar ama hep yakın arkadaşınız olduğu ortaya çıkıyor' diyerek özel hayatı soruldu.

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BURAK DENİZ HATIRLATMASI HOŞUNA GİTMEDİ

Ünlü oyuncu bu soru üzerine muhabirlere 'kiminle yazıyorlar' diye sordu. Büşra Develi'ye 'Burak Deniz var zamanında...' denilince Develi 'lise aşklarımdan da bahsedecek miyiz?' diyerek sitemli bir yanıt verdi ve 'iyiyim keyfim yerinde' diyerek özel hayat sorusuna cevap vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Büşra Develi
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