Büşra Develi'ye özel hayatı soruldu! Burak Deniz hatırlatılınca...

MYNET-2015 yılında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde hayat verdiği 'Selin' karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Develi, son olarak Şükrü Özyıldız'la başrolünü paylaştığı Akıncı dizisiyle ekranda yer almıştı.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Büşra Develi önceki gün bir davete katıldı. Develi'ye 'Genelde hep birileriyle yazıyorlar ama hep yakın arkadaşınız olduğu ortaya çıkıyor' diyerek özel hayatı soruldu.

BURAK DENİZ HATIRLATMASI HOŞUNA GİTMEDİ

Ünlü oyuncu bu soru üzerine muhabirlere 'kiminle yazıyorlar' diye sordu. Büşra Develi'ye 'Burak Deniz var zamanında...' denilince Develi 'lise aşklarımdan da bahsedecek miyiz?' diyerek sitemli bir yanıt verdi ve 'iyiyim keyfim yerinde' diyerek özel hayat sorusuna cevap vermedi.